i Autor: Małopolska Policja 36-latek został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.

Areszt dla 36-latka

Próba gwałtu na młodej kobiecie w Krakowie! Mają sprawcę, przyznał się do ohydnego czynu

Zarzut usiłowania gwałtu usłyszał 36-letni krakowianin, który w rejonie Płaszowa zaatakował młodą kobietę. Do najgorszego nie doszło, ponieważ krzyk ofiary zaalarmował inną osobę, a ta zawiadomiła policję. 36-latek przyznał się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.