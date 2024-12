Matura próbna z matematyki. Odpowiedzi do arkuszy CKE już online PDF

Matura próbna matematyka 2025. W piątek, w Mikołajki 6 grudnia, przyszłoroczni maturzyści sprawdzali swoją wiedzę z matematyki. Nerwy przed rozpoczęciem egzaminu były duże, co widać po komentarzach. "Dobra ale czy tylko ja czuję że nic nie wiem pomimo że mam korki itd ale wszystko mi z głowy wypada i nic nie pamiętam", "Jedna z nauczycielek powiedziała że będzie dziś ciężko i żebyśmy się skupili bo mogą być podchwytliwe pytania" - pisali na platformie X. Egzamin próbny z matematyki to doskonała okazja do tego, aby przygotować się do matury. Młodzi ludzie piszą dzisiejszy egzamin w warunkach bardzo zbliżonych do tego, jak będzie wyglądała prawdziwa matura (a ta już w maju 2025!). W internecie można już znaleźć arkusze CKE matura próbna 2025 matematyka poziom podstawowy. Arkusze do ściągnięcia znajdziecie w tym artykule.

Matura próbna 2025 matematyka podstawowa. Odpowiedzi PDF do arkuszy CKE 6 grudnia piątek

Próbna matura 2025 będzie trwała do 17 grudnia 2024 roku. W poniedziałek (9 grudnia) matura próbna z języka polskiego. W kolejnych dniach pozostałe przedmioty. Matura próbna to doskonała okazja na sprawdzenie swojej wiedzy, ocenę możliwości oraz próba generalna przed egzaminem dojrzałości, który rozpocznie się w maju 2025 roku.

Odpowiedzi do arkuszy CKE - matura próbna matematyka 2025 poziom podstawowy

