W Krakowie zostaną uruchomione syreny alarmowe. Są dwa powody

Kraków, jak co roku, w sposób uroczysty upamiętni rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W piątek, 1 sierpnia o godzinie 17:00, w godzinę „W”, w całym mieście zostaną uruchomione syreny alarmowe. Będzie to akustyczny sygnał alarmowy - ciągły dźwięk trwający minutę. To ogólnokrajowy trening systemu powiadamiania, ostrzegania i alarmowania, a zarazem symboliczny gest oddania hołdu bohaterom zrywu z 1944 roku.

i Autor: Małopolski Urząd Wojewódzki