Próbna matura 2025: przecieki z polskiego. Co pojawi się na maturze próbnej z polskiego? [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI 9.12.2024]

Matura próbna 2025: harmonogram

Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała, że próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia 2024 r. Co ważne, zostaną przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek, 5 grudnia. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 9 grudnia uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka polskiego.

Matura próbna 2025. Język polski, poniedziałek 9 grudnia 2024. Przecieki, arkusze CKE, odpowiedzi

Matura próbna 2025 z języka polskiego jest ostatnim obowiązkowym przedmiotem. Chociaż jest to tylko test przed prawdziwym egzaminem, to i tak tegoroczni maturzyści podeszli do niego bardzo poważnie. Co będzie na maturze z polskiego - ta fraza coraz częściej wyszukiwana jest w internetowej przeglądarce. Dla wielu uczniów to właśnie język polski jest prawdziwym koszmarem.

W poniedziałek (9 grudnia) punktualnie o godzinie 9:00 maturzyści rozpoczną test z języka polskiego. Co pojawi się w arkuszu CKE na maturze z polskiego. Czy pytania z próbnego egzaminu wyciekły do internetu? Często, podczas matur próbnych pojawiają się informacje o przeciekach. Warto jednak pamiętać, że może to być próba oszustwa. To, co będzie na maturze próbnej 2025 do tej pory pozostaje w sferze domysłów. Można natomiast sugerować się arkuszami z lat poprzednich lub na maturze 2024 w maju!

Poniżej publikujemy arkusze CKE z matury 2024 z matematyki w formule 2015 i formule 2023!