Prof. Jarosław Flis o wyniku wyborów 2023: przychodzi czas na zmianę warty

Wyniki wyborów 2023. Prawo i Sprawiedliwość z największym poparciem

Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych według badania IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN uzyskało 36,8 proc., co daje im 200 mandatów. To o 35 mniej niż w 2019 roku. Mocno zyskała za to Koalicja obywatelska. W wyborach parlamentarnych 2023 zdobyła 31,6 proc., co daje jej 162 mandaty (w 2019 zdobyła ich 134). Pierwsze sondaże w rozmowie z nami skomentował prof. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widać, że nastąpiła wielka mobilizacja i działa ona bardziej na stronę opozycji, chociaż wynik PiS jest czymś, co pokazuje, że będzie to główna siła opozycyjna w nowym parlamencie. Taka klasyczna zamiana ról po ośmiu latach rządzenia przychodzi czas na zmianę warty - powiedział prof. Jarosław Flis.

Ocenił też szanse Prawa i Sprawiedliwości na samodzielne rządy.

Na razie precyzyjnie mandatów policzyć się nie da, ale jedno już widać, mianowicie PiS nie ma szans na samodzielną większość. Konfederacja jest bardzo słaba i nie jest wcale języczkiem uwagi, tak jak to było w sondażach przez ostatnie miesiące. W związku z tym blok senacki, który jest dogadany, aby razem stworzyć rząd, ma większość i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tę władzę przejął - dodaje.

Tak naprawdę więcej spekulacji już nie będzie. Będą szczegóły techniczne na zasadzie, kto zostanie premierem, kto i na jakiej zasadzie wejdzie do rządu, ale wynik jest dosyć jednoznaczny. Przy czym jest inny od tego, którego się spodziewaliśmy. Wszystko na to wskazuje, że nikt nie jest zainteresowany robieniem rządu z PiS-em i ta partia w poczuciu swojej samowystarczalności musi zostać w opozycji. Po tej mobilizacji widać, że większość Polaków ma już tej partii dość i chce, żeby sobie odpoczęła od władzy - zaznacza prof. Flis.

Kto wygrał wybory w Polsce 2023? Wyniki wyborów parlamentarnych

Po godzinie 21.00 w niedzielę, 15 października poznaliśmy wyniki wyborów w Polsce 2023. Kto wygrał wybory w Polsce 2023? Najwięcej głosów według badania IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu i TVN najwięcej głosów uzyskała partia:Prawa i Sprawiedliwości - 36,8 proc.. Drugie miejsce zajęło ugrupowanie Koalicji Obywatelskiej - 31,6 proc., trzecie Trzecia Droga - 13 proc. Kolejno: Lewica - 8,6 proc., Konfederacja - 6,2 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 2,4 proc.

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 będą prezentowane przez PKW w najbliższych dniach. Pełne wyniki mamy poznać do wtorku.

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Podział mandatów w Sejmie

Znane są już wstępne wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w Polsce. Jak więc będzie wyglądać podział mandatów w Sejmie? Oto wyniki: