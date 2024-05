Do swojego szamponu, podczas każdego mycia, dodaję szczyptę tego. Dzięki temu moje włosy są idealnie gładkie. Zniewalająca tafla bez użycia drogiej maski do włosów

Tak powinna wyglądać Twoje kosmetyczka na lato. Co do niej spakować?

Za każdym razem do szamponu dodaję to! Działa jak steryd na moje włosy

Zdrowe, gęste i lśniące włosy to nie tylko estetyczne marzenie wielu kobiet, ale także znak, że kosmyki są w dobrej kondycji. Kluczem do pięknych włosów jest odpowiednia pielęgnacja i dieta. Cebulki włosów muszą być odżywianie od wewnątrz i od zewnętrz. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że szampon powinien być aplikowany przede wszystkim na skórę głowy. Działa on oczyszczająco i odżywiająco na cebulki włosów. Spieniony szampon możesz delikatnie rozprowadzić po włosach, ale skup się przede wszystkim na skórze głowy.

Znajoma fryzjerka pokazała mi kiedyś sposób, by wzmocnić działanie szamponu. Do każdego mycia włosów dodaję to, a one rosną silniejsze i zdrowsze. Aby włosy zyskały blask wystarczy, że podczas każdego mycia dodasz do szamponu szczyptę sody oczyszczonej. Sprawi ona, że kosmyki zyskają promienny blask i będą wygładzone. Co więcej, soda oczyszczona podniesie włosy u nasady i doda im objętości. Mycie włosów z dodatkiem sody oczyszczonej jest szczególnie polecane osobom z przetłuszczającą się skórą głowy. Soda oczyszczona reguluje sebum i sprawia, że włosy się mniej przetłuszczają.

Jak stosować sodę oczyszczoną podczas mycia włosów?

Do niewielkiego pojemnika wlej szampon i delikatnie rozcieńcz go z wodą. Dodaj 1 łyżeczkę sody oczyszczonej i dobrze wymieszaj. Tak przygotowaną mieszanką umyj skórę głowy, a resztę produkty wetrzyj bezpośrednio we włosy. Nie stosuj szamponu z sodą na świeżo farbowane włosy. Składniki z sody oczyszczonej mogą przyspieszyć proces wypłukiwania się koloru.

Modne fryzury dla kobiet po 40-tce na wiosnę 2024