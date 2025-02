Prokuratura ciągle nie skierowała do sądu aktu oskarżenia przeciwko Jakubowi Kwaśnemu (zezwolił na publikację personaliów), któremu zarzuca wyrządzenie znacznej szkody majątkowej w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku. Śledztwo po raz kolejny zostało przedłużone, tym razem do lipca 2025 r. Powodem takiej decyzji śledczych jest weryfikacja linii obrony podejrzanego, w tym przesłuchiwanie świadków.

- Informuję, że śledztwo przeciwko Jakubowi K. nie zostało do chwili obecnej zakończone, okres jego trwania został przedłużony postanowieniem Prokuratury Regionalnej w Krakowie do lipca 2025 roku. W toku śledztwa weryfikowana jest linia obrony podejrzanego m.in. poprzez przesłuchania świadków - przekazała "Super Expressowi" prok. Oliwia Bożek-Michalec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Przypomnijmy, że śledztwo dotyczące rzekomych nieprawidłowości finansowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którego Jakub Kwaśny jest pracownikiem. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w tej sprawie złożył ówczesny rektor UEK, a obecnie zastępca prezydenta Krakowa prof. Stanisław Mazur.

Prezydent Tarnowa uważa, że jest niewinny

Po przedstawieniu mu zarzutów, Jakub Kwaśny wydał oświadczenie, w którym zaprzeczył, że dopuścił się złamania prawa.

- Z zaskoczeniem, a nawet niedowierzaniem przyjąłem zarzut, jaki mi postawiono w związku z rzekomym działaniem na szkodę mojego Uniwersytetu Ekonomicznego. W świetle informacji, którymi dysponuję i działań, które podejmowałem na rzecz tejże uczelni mogę powiedzieć wyraźnie, że w sprawie nie mam sobie nic do zarzucenia, a wszelkie rozliczenia były weryfikowane i każdorazowo zatwierdzane przez Dział Finansowy UEK - Kwesturę! Dlatego też, broniąc swojego dobrego imienia przed bezpodstawnymi zarzutami i insynuacjami wniosłem do sądu - wraz z prof. Bułą - oskarżenie o zniesławienie przeciwko byłemu już Rektorowi UEK - Stanisławowi Mazurowi, które to postępowanie jest w toku! Przez całe swoje życie zawsze kieruję się poszanowaniem prawa, etyki a także drugiego człowieka. W swojej pracy zawodowej zawsze skupiałem się na zadaniach jakie mi powierzano, wykonując je najlepiej jak potrafię i poświęcając na to również swój czas prywatny. Nie inaczej było z kierowaniem Krakowską Szkołą Biznesu UEK. Wdrożone przeze mnie i mój zespół zmiany spowodowały, że z ujemnego wyniku finansowego za 2021 rok, w kolejnych dwóch latach uczelnia osiągnęła niebagatelne zyski. Zwiększyliśmy rekrutację, pozyskaliśmy projekty zewnętrzne, uznaną akredytację, by na koniec każdego roku osiągnąć zysk! W kontekście zaistniałej sytuacji niezmiernie krytycznie oceniam działania, które zostały wobec mnie podjęte przez byłego już Rektora UEK. Jestem przekonany, że motywacja zgłaszających nie była - w mej ocenie - uczciwa. Tym bardziej, że przez kolejne lata byłem nagradzany nagrodami Rektora UEK. A suma środków z projektów, które pozyskałem dla Uczelni - angażując swój prywatny czas - przekroczyła 3 mln zł. Jestem jednak przekonany, że w świetle faktów i prawdy sprawa zostanie gruntownie i pozytywnie dla mnie wyjaśniona. Ze swojej strony deklaruję pełną pomoc w jej drobiazgowym wyjaśnieniu i współpracę z organami publicznymi. W związku z toczącym się postępowaniem rozpoczyna się ten moment w którym będę miał okazję pokazać swój punkt widzenia. Z pewnością sprawa ta będzie wykorzystywana politycznie. Niemniej jednak oczekuje na jej rozstrzygnięcie - napisał Jakub Kwaśny.

