TVP i inne publiczne media kością niezgody. Prawicowe środowiska protestowały w Krakowie

Szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał 19 grudnia dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej oraz Rady Nadzorcze Spółek. Spotkało się to z falą protestów, a wręcz "okupacji" warszawskiego budynku TVP nie tylko przez pracowników, ale też prawicowych polityków. W czwartek, 21 grudnia protest pod egidą Ryszarda Majdzika odbył się także w Krakowie. Raz sierpem, raz młotem czerwoną hołotę - te wstrząsające okrzyki zachęcające do nienawiści i agresji inicjował prawicowy samorządowiec ze Skawiny przez Urzędem Wojewódzkim. Zdymisjonowana małopolska kurator oświaty, Barbara Nowak, krzyczała natomiast: Nadszedł czas, aby postawić się tej władzy, która nie szanuje prawa, która przyszła właśnie odebrać nam wolność (...). Wczoraj przyklasnęli relokacji, do nas będą napływać ci, którzy mają dopomóc zniszczeniu chrześcijańskiej cywilizacji. Wszystko to spotkało się z aprobatą kilkudziesięciu zgromadzonych osób, głównie seniorów.