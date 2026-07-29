Przez całe życie ratowali bezdomne zwierzęta. Małżonkowie zmarli w odstępie trzech dni

Odeszli niemal w tym samym czasie. Kraków żegna małżeństwo, które poświęciło życie ratowaniu zwierząt

Kraków pogrążył się w żałobie po śmierci prof. Anny Nehring i jej męża Romualda Nehringa. Małżonkowie, którzy przez dziesięciolecia nieśli pomoc bezdomnym zwierzętom i byli związani z Fundacją „Zwierzęta Krakowa”, zmarli w odstępie zaledwie trzech dni. Ich wspólna działalność odmieniła los tysięcy kotów i innych potrzebujących zwierząt.

Prof. dr hab. Anna Nehring zmarła 21 lipca 2026 roku w wieku 84 lat. Była wieloletnią wykładowczynią Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz wiceprezesem Fundacji „Zwierzęta Krakowa”. Trzy dni później, 24 lipca, odszedł jej mąż Romuald Nehring, który miał 85 lat. Rodzina zdecydowała, że małżonkowie spoczną we wspólnym grobie.

Informację o ich śmierci przekazała Fundacja „Zwierzęta Krakowa”, podkreślając, jak ogromną rolę oboje odegrali w jej historii.

– Bardzo ciężko nam pisać ten post, ponieważ z wielkim smutkiem zawiadamiamy o śmieci Pani prof. Anny Nehring oraz jej Męża Romualda Nehring. Całe życie spędzili razem i odeszli prawie jednocześnie… Fundacja "Zwierzęta Krakowa" to Pani prof. Anna Nehring. To Ona to wszystko zaczęła. To Ona założyła w 1994 roku prawdopodobnie pierwszą w Polsce fundację. To Ona jako pierwsza zaczęła walczyć z bezdomnością kastrując wolnożyjące koty. (...) Całe życie poświęcili zwierzętom - wykastrowali tysiące bezdomnych kotów i znaleźli dom setkom kolejnych. Dziękujemy za wszystko! Spoczywajcie w pokoju – napisała fundacja w mediach społecznościowych.

Byli pionierami pomocy bezdomnym zwierzętom

Anna Nehring była inicjatorką powstania Fundacji „Zwierzęta Krakowa”, którą założyła w 1994 roku. Organizacja od początku koncentrowała się na pomocy bezdomnym zwierzętom, a jej działania wyznaczały nowe standardy opieki nad wolno żyjącymi kotami. Była jedną z pierwszych osób w Polsce, które zaczęły promować humanitarne ograniczanie populacji bezdomnych kotów poprzez ich sterylizację.

W swojej działalności nie była sama. Romuald Nehring aktywnie wspierał fundację od strony praktycznej. Sam projektował i wykonywał specjalne klatki-łapki do bezpiecznego odławiania kotów, a także uczestniczył w codziennej opiece nad zwierzętami. Dzięki zaangażowaniu małżonków tysiące bezdomnych kotów zostało objętych opieką weterynaryjną, a setki z nich trafiły również do nowych, kochających domów.

Łączyli działalność naukową z pomocą zwierzętom

Prof. Anna Nehring przez wiele lat była związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie. Zajmowała się ekonomią i zarządzaniem. Romuald Nehring pracował natomiast przez wiele lat w Biurze Projektów Przemysłu Paszowego „Bacutil”.

Ceremonia pożegnalna Anny i Romualda Nehring odbędzie się w piątek, 31 lipca, o godz. 11.40 na Cmentarzu Grębałów w Krakowie.

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