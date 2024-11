i Autor: PKP Polskie Linie Kolejowe

Utrudnienia dla podróżnych

Przez remont pociągi nie dojadą z Krakowa do Zakopanego. 11 przejazdów do likwidacji

Z powodu modernizacji linii kolejowej do Zakopanego czasowo nie będą kursować pociągi z Krakowa do zimowej stolicy Polski. W zamian wprowadzono komunikację zastępczą - podróżni korzystają z autobusów. W trakcie prac jedenaście przejazdów kolejowych zostanie zlikwidowanych, dzięki czemu skróci się czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego.