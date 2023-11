QUIZ. Jak dobrze znasz Kraków? Test wiedzy o stolicy Małopolski

Kraków to jedno z największych miast w Polsce, które pod względem liczby mieszkańców wyprzedza jedynie Warszawa. Powierzchnia stolicy Małopolski wynosi 325,85 kilometrów kwadratowych. Obszar ten z pewnością robi wrażenie, zwłaszcza, jeśli ktoś zada pytanie – jak dobrze znasz Kraków? Wiele miejsc w stolicy Małopolski to prawdziwe perły. Mowa choćby o Zamku Królewskim na Wawelu, Rynku Głównym czy licznych kopcach. To jednak miejsca znane przez niemal wszystkich. Są w Krakowie i takie, które znają jedynie osoby na stałe mieszkające w Grodzie Kraka. Ile dzielnic jest obecnie w Krakowie? Jaki jest najdłuższy park w Polsce? To tylko niektóre pytania, które znajdziecie w naszym quizie przygotowanym dla prawdziwych znawców stolicy Małopolski. Jak dobrze znasz Kraków? Sprawdź swoją wiedzę w trudnym quizie.

QUIZ. Test wiedzy o Krakowie. Jak dobrze znasz stolicę Małopolski? Pytanie 1 z 10 1. Zacznijmy od czegoś prostego. Na ile dzielnic podzielony jest Kraków? 16 17 18 Dalej

