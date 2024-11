Radni z Krakowa apelują do rządu. Chcą wyższego korkowego i opłat za małpki

Cichy zabójca zaatakował w Krakowie. Matka z dwójką dzieci trafili do szpitala

Grupa krakowskich radnych zainicjowała rezolucję skierowaną do polskiego rządu w sprawie zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Radni uważają, że alkohol w Polsce jest zbyt tani i chcą podjąć działania skutkujące podniesieniem cen napojów wyskokowych. W tym celu podniesione ma być tzw. korkowe, czyli opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Korkowe nie było podnoszone przez ponad 20 lat. Krakowscy radni chcieliby również wyższych opłat za tzw. małpki, czyli alkohol sprzedawany w opakowaniach do 300 ml.

- W naszym kraju ceny alkoholu należą do najniższych w Unii Europejskiej, a kwestia zmniejszenia dostępności ekonomicznej alkoholu jest również niezwykle istotna w świetle podejmowanych działań. Dodatkowo, podwyższenie opłat za wydawanie zezwoleń przełoży się na wzrost dochodów gminy z tzw. ,,korkowego", które przeznaczane są na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień. Również dochody z tzw. opłaty od „małpek" w części zasilają budżety samorządów lokalnych i mogą być przeznaczane na realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - piszą inicjatorzy rezolucji.

Podniesienie cen alkoholu to nie wszystko. Radni proponują, by wprowadzić rozwiązania ograniczające dostępność napojów wyskokowych. Chodzi tutaj między innymi o zakaz internetowej reklamy alkoholu, zakaz organizowania promocji na zakup alkoholu (np. 10+10 piw), ograniczenie godzin sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, czy rozszerzenie uprawnień sprzedawców alkoholu do kontrolowania kupujących.

- Wnosi się również o zmianę przepisów regulujących zakaz sprzedaży alkoholu osobom do lat 18, poprzez wprowadzenie obowiązku żądania dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy w przypadku wątpliwości - w miejsce dotychczasowego zapisu o prawie do żądaniatakiego dokumentu - czytamy w rezolucji radnych.

