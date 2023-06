Ratował swojego psa i przypłacił to życiem! 49-latek utonął w Wiśle

Tragedia na drodze do Morskiego Oka! Jedna osoba nie żyje

Mały chłopiec wypadł z okna w Krakowie. Matka nie zauważyła, jak przystawił krzesło do parapetu

Koszmar na pokładzie samolotu z Ameryki do Krakowa. Nie żyje pasażerka

Do dramatycznych zdarzeń doszło w czwartek, 29 czerwca wieczorem w rejonie stopnia wodnego Przewóz na Wiśle pod Krakowem. 49-letni mężczyzna wskoczył do rzeki, by ratować swojego psa. Niestety został wciągnięty przez wir pod wodę.

Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci z komisariatu wodnego i płetwonurkowie ze straży pożarnej. Dopiero po upływie około półtorej godziny, z wody udało się wyciągnąć nieprzytomnego mężczyznę. Pomimo podjętej reanimacji, nie udało się go uratować.

Więcej szczęścia miał pies, który wypłynął spod wody i przy pomocy świadków wyszedł na brzeg.

Okoliczności tragedii ustala policja.

Sonda Wolałbyś psa ze schroniska czy z hodowli? Ze schroniska Z hodowli Obojętnie Nie lubię psów