Nowatorska operacja serca lekarzy z Krakowa. Pierwsi w Europie

Operacja całkowitej przebudowy serca 1,5-rocznego Januszka, którą przeprowadzili lekarze z Krakowa, jest pierwszą tego typu w Europie. Takie zabiegi były do tej pory oferowane pacjentom tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Zespół lekarzy Kliniki Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie pod kierownictwem prof. Tomasza Mroczka musiał przebudować: aortę główną, prawą i lewą tętnicę płucną, naczynia wieńcowe i przedsionek serca dziecka, tak by przywrócić prawidłowy przepływ krwi. Dzięki temu udało się uratować życie chłopca. - Była to wręcz zamiana funkcjonowania komór serca - powiedział prof. Mroczek i porównał całą operację w szpitalu w Krakowie do lądowania na Księżycu.

- Na sukces operacji składają się miesiące przygotowań, ogromna współpraca zespołu anestezjologów, kardiologów, pielęgniarek, perfuzjonistów i wielu innych grup medycznych. To bardzo dobra wiadomość zarówno dla polskich, jak i europejskich pacjentów: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oferuje teraz leczenie dostępne wcześniej tylko w Stanach Zjednoczonych 💪💪❤❤❤ - czytamy na profilu facebookowym krakowskiej placówki.