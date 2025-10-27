Regaty na Bagrach. Młodzi żeglarze zakończyli sezon

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Adrian Teliszewski
Konsultacja: Adrian Teliszewski
2025-10-27 10:04

Podczas weekendu na krakowskich Bagrach odbyły się regaty pod nazwą: "Zakończenie sezonu Żeglarskiego w Małopolsce 2025". Na wodzie ścigali się najmłodsi żeglarze w specjalnie zorganizowanym dla nich wyścigu o puchar Kubusia Puchatka. Starsi także wzięli udział w wyścigach, w klasie Optimist A i B oraz Laser. Emocji nie zabrakło do ostatnich chwil. Rywalizacja była bardzo wyrównana. Impreza była ostatnią w tym sezonie, rozegraną w Krakowie. Kolejna odbędzie się wczesną wiosną.

  • Na krakowskich Bagrach odbyły się regaty "Zakończenie sezonu Żeglarskiego w Małopolsce 2025", będące ostatnią imprezą tego sezonu w Krakowie.
  • W zawodach rywalizowali najmłodsi żeglarze w wyścigu o puchar Kubusia Puchatka oraz starsi zawodnicy w klasach Optimist i Laser.
  • Mimo trudnych warunków i silnego wiatru (do 25 km/h), frekwencja dopisała, a w regatach wzięły udział kluby z całej Polski.

Regaty na Bagrach. Żeglarze zakończyli sezon

Tym razem wiatr dopisał! W sobotę w porywach osiągał nawet 25 km/h, co mogło być wyzwaniem nawet dla doświadczonych. Dla młodych żeglarzy to bardzo wymagające warunki. Starsi sportowcy dali popis swoich umiejętności. Emocji nie zabrakło, nawet wśród rodziców, którzy dzielnie kibicowali swoim pociechom z brzegu. W niedzielę także mocno wiało, ale warunki pozwoliły na rozegranie wyścigu najmłodszych miłośników żeglarstwa. W wyścigu wystartowało 18 zawodników, na wodę zeszli o godzinie 10.00. Kibice byli pod wrażeniem ich wytrwałości i determinacji.

Frekwencja wśród także starszych dopisała. Do Krakowa zjechały kluby z całej Polski, by wziąć udział w imprezie. Zakończenie sezonu było bardzo intensywne, zaledwie tydzień temu 16-17 października także na krakowskich Bagrach zostały rozegrane Otwarte Zespołowe Mistrzostwa Małopolski.

Super Express Google News
Kraków: zespołowe regaty o puchar Prezydenta Miasta Krakowa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REGATY
ŻEGLARSTWO