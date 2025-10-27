Regaty na Bagrach. Młodzi żeglarze zakończyli sezon

Na krakowskich Bagrach odbyły się regaty "Zakończenie sezonu Żeglarskiego w Małopolsce 2025", będące ostatnią imprezą tego sezonu w Krakowie.

W zawodach rywalizowali najmłodsi żeglarze w wyścigu o puchar Kubusia Puchatka oraz starsi zawodnicy w klasach Optimist i Laser.

Mimo trudnych warunków i silnego wiatru (do 25 km/h), frekwencja dopisała, a w regatach wzięły udział kluby z całej Polski.

Regaty na Bagrach. Żeglarze zakończyli sezon

Tym razem wiatr dopisał! W sobotę w porywach osiągał nawet 25 km/h, co mogło być wyzwaniem nawet dla doświadczonych. Dla młodych żeglarzy to bardzo wymagające warunki. Starsi sportowcy dali popis swoich umiejętności. Emocji nie zabrakło, nawet wśród rodziców, którzy dzielnie kibicowali swoim pociechom z brzegu. W niedzielę także mocno wiało, ale warunki pozwoliły na rozegranie wyścigu najmłodszych miłośników żeglarstwa. W wyścigu wystartowało 18 zawodników, na wodę zeszli o godzinie 10.00. Kibice byli pod wrażeniem ich wytrwałości i determinacji.

Frekwencja wśród także starszych dopisała. Do Krakowa zjechały kluby z całej Polski, by wziąć udział w imprezie. Zakończenie sezonu było bardzo intensywne, zaledwie tydzień temu 16-17 października także na krakowskich Bagrach zostały rozegrane Otwarte Zespołowe Mistrzostwa Małopolski.