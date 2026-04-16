Rekordzista na autostradzie A4. Ukrainiec zebrał 17 mandatów podczas kontroli

Ukraińska ciężarówka zatrzymana na autostradzie A4. ITD ujawnia lawinę błędów

Funkcjonariusze Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie skontrolowali w Balicach zestaw ciężarowy poruszający się autostradą A4. Maszyna ukraińskiej firmy realizowała właśnie międzynarodowy kurs z Polski do rodzimego kraju. Zwykła weryfikacja drogowa błyskawicznie obnażyła mnóstwo niebezpiecznych uchybień, które stwarzały realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Inspektorzy natychmiast wychwycili poważne braki w rejestrowaniu czasu pracy szofera oraz nieprawidłowe korzystanie z tachografu. Sytuację firmy transportowej pogorszyły dodatkowo liczne luki i błędy odnalezione w okazanej dokumentacji przewozowej.

Prawdziwe zagrożenie kryło się jednak w stanie technicznym naczepy. Mundurowi zauważyli całkowicie pękniętą tarczę hamulcową. Tego typu uszkodzenie w załadowanym pojeździe łatwo prowadzi do całkowitej utraty panowania nad kierownicą. Funkcjonariusze od razu zatrzymali dowody rejestracyjne i kategorycznie zabronili dalszej jazdy aż do momentu usunięcia wszystkich awarii.

Kierowca ukarany 17 mandatami przez WITD w Krakowie

Szofer poniósł surowe konsekwencje swojego lekceważącego podejścia do przepisów. Mundurowi wypisali mu aż siedemnaście pojedynczych mandatów karnych na łączną kwotę 2000 złotych. Kłopoty nie ominęły również samego przewoźnika, wobec którego ruszyło oficjalne postępowanie administracyjne, a na poczet spodziewanej kary służby zabezpieczyły kaucję w wysokości 2400 złotych.

