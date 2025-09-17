Policjanci i ratownicy interweniowali 12 września 2025 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu w sprawie zaniedbanych dzieci: rocznego niemowlaka i 8-latka z autyzmem.

Roczne dziecko z gorączką, śladami ukąszeń i zasinieniami trafiło na obserwację do szpitala, a jego starszy brat został umieszczony w pieczy zastępczej.

W mieszkaniu panował brud, bałagan i brakowało podstawowych środków higieny, co zostało udokumentowane przez policję.

Wobec rodziców wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem znęcania się nad dziećmi poprzez zaniedbanie, a rodzinę objęto procedurą Niebieska Karta.

Oświęcim: Dwójka dzieci skrajnie zaniedbana przez rodziców. Matki od 3 dni nie było w domu

W piątek, 12 września 2025 roku, po południu, operator numeru alarmowego 112 odebrał zgłoszenie o rocznym niemowlęciu mającym problemy z oddychaniem. Na miejsce, do jednego z mieszkań w Oświęcimiu, natychmiast wysłano ratowników medycznych i policjantów. W lokalu zastano 37-letniego mężczyznę, sąsiadkę, która wezwała pomoc, oraz dwójkę dzieci: roczne niemowlę z gorączką i 8-latka z autyzmem.

Dzieci zostały natychmiast przewiezione do szpitala na szczegółowe badania. Jak informuje policja, podczas legitymowania 37-letniego ojca starszego dziecka okazało się, że jest on poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Cieszynie w celu ustalenia miejsca pobytu. Mężczyzna twierdził, że matki dzieci nie ma w domu od trzech dni. Po pewnym czasie 31-latka jednak pojawiła się w mieszkaniu.

Policjanci przeprowadzili szczegółowe oględziny mieszkania, w którym od kilku miesięcy mieszkała para z dziećmi. Ujawnione warunki życia dzieci były szokujące. W lokalu panował brud, bałagan, a w każdym pomieszczeniu walały się porozrzucane ubrania i śmieci. W kuchni na zlewie i w lodówce znajdowało się spleśniałe jedzenie oraz resztki papierosów. W łazience brakowało wody i podstawowych kosmetyków do pielęgnacji dzieci.

Lekarze, badając niemowlę, stwierdzili, że oprócz gorączki na jego ciele widoczne są zasinienia nieznanego pochodzenia, ślady ukąszeń przez insekty, a także jest brudne i odparzone. Podobnie 8-latek był zaniedbany i wymagał szczególnej opieki oraz rehabilitacji.

Apel o reakcję na krzywdę dzieci

Sędzia podjął decyzję o pozostawieniu młodszego dziecka w szpitalu do czasu zakończenia diagnostyki i leczenia, a 8-latka umieszczono w pieczy zastępczej. Chłopiec trafił do jednej z placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wobec rodziców wszczęto postępowanie karne w związku z podejrzeniem znęcania się nad dziećmi poprzez zaniedbanie. Za znęcanie się grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Taka sama kara grozi za stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci, nad którymi mieli obowiązek opieki.

Policja apeluje o reagowanie na przypadki przemocy lub zaniedbania. W przypadku podejrzenia, że dziecko, osoba starsza lub osoba z niepełnosprawnością doznaje przemocy lub jest zaniedbywana, należy powiadomić odpowiednie służby. Można skontaktować się z pracownikiem socjalnym, nauczycielem, pedagogiem, kuratorem sądowym oraz dzielnicowym. W pilnych przypadkach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

