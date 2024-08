i Autor: Shutterstock, pomagam.pl Rodzina 25-letniego strażaka ochotnika, który został śmiertelnie pobity w remizie w Białym Dunajcu, założyła zbiórkę pieniędzy, żeby opłacić pomoc prawną

Co mówi sekcja zwłok?

Rodzina bez wątpliwości: strażak pobity na śmierć. Prokuratura tłumaczy, dlaczego nie ma zarzutów

Rodzina 25-letniego strażaka ochotnika z Białego Dunajca walczy o sprawiedliwość po śmierci mężczyzny. Jej zdaniem został on pobity na śmierć, na co ma wskazywać jego udział w spotkaniu towarzyskim w remizie z kolegami i to, co wydarzyło się później. Prowadząca śledztwo prokuratura nikogo jeszcze nie zatrzymała ani postawiła nikomu zarzutów, ale wiadomo dlaczego.