Ruszyły kontrole w centrum Krakowa. Kierowcy muszą być czujni

Akcja "Wystarczy 1 metr" w centrum Krakowa. Co czeka kierowców?

W tym tygodniu MPK Kraków oraz straż miejska połączyły siły i rozpoczęły wspólną akcję "Wystarczy 1 metr", w ramach której przez najbliższe dni ulice w centrum Krakowa będą szczególnie kontrolowane. Celem prowadzonych działań będzie sprawdzenie, czy kierowcy prawidłowo parkują samochody i nie zastawiają autami przystanków lub przejazdu tramwajom. W razie wystąpienia takiej sytuacji strażnicy miejscy i inspektorzy ruchu MPK podejmą natychmiastową interwencję i jak najszybciej wezwą na miejsce holownika.

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie magistratu, wciąż bowiem koniecznie jest przypominanie kierowcom o skutkach zaparkowania samochodu zbyt blisko torów. Ten proceder znają szczególnie dobrze pasażerowie podróżujący tramwajami przez ul. Długą, gdzie notorycznie dochodzi do zatrzymań pojazdów komunikacji miejskiej przez zastawiony przejazd. W ubiegłym roku takie sytuacje miały miejsce 54 razy, a od stycznia do marca bieżącego roku doszło już do 14 zablokowań, co przekłada się czasami na nawet kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Podobne uciążliwości spotykają mieszkańców miasta na ul. Karmelickiej i Zwierzynieckiej.

Oprócz przeprowadzanych kontroli sytuację na ul. Długiej ma szansę zmienić realizacja jednego z projektów budżetu obywatelskiego, który zakłada likwidację miejsc postojowych w tych lokalizacjach, gdzie najczęściej blokowane są tramwaje. Działania zostaną podjęte jeszcze w tym roku. Wprowadzane do tej pory rozwiązania w postaci dodatkowych znaków czy specjalnych separatorów okazały się być jednak niewystarczające.

Szalony pościg motocyklisty ulicami Krakowa

