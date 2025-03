Kraków. Szaleńczy pościg motocyklowy ulicami miasta

Do groźnego zdarzenia doszło w miniony piątek, 21 marca, przed godz. 18, w Krakowie. Policjant drogówki, mł. asp. Kamil Styrna, zauważył motocykl poruszający się z nadmierną prędkością. Gdy funkcjonariusz dał sygnał do zatrzymania, motocyklista rozpoczął ucieczkę.

- Policjant ruszył za nim w pościg, ścigając go najpierw głównymi ulicami miasta, a następnie Alejami, gdzie jazda z dużą prędkością w godzinach szczytu i wzmożonego ruchu stanowiła prawdziwe wyzwanie. Motocyklowy pościg zakończył się na ul. Armii Krajowej, gdzie kierowca piaggio spowodował kolizję z BMW, porzucił motor i zaczął uciekać pieszo. W rejonie ul. Odlewniczej, przeskoczył przez ogrodzenie przydomowego ogródka i próbował schować się w zaroślach – informuje policja w Krakowie.

Tam trafił w ręce policjanta, który gonił go pieszo i ostatecznie zatrzymał 21-latka.

Jak się później okazało, młody mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami i był poszukiwany do odbycia kary roku więzienia za kradzież z włamaniem.

Za popełnione wykroczenia drogowe, w tym wielokrotne przejeżdżanie na czerwonym świetle i niestosowanie się do znaków, został ukarany mandatami na łączną kwotę 14 600 zł i rekordową liczbą 222 punktów karnych. Teraz grozi mu dodatkowo do 5 lat więzienia za niezatrzymanie się do kontroli. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.