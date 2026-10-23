Sanatoryjny koszmar kuracjuszy. Skarżą się na zimno, okropne jedzenie i wspólne łazienki

Czy standard polskich sanatoriów pozostawia wiele do życzenia?

Turnusy lecznicze w kraju nieustannie przyciągają tłumy pacjentów, a wyjazd tego typu powszechnie traktowany jest jako idealny sposób na podreperowanie zdrowia i nabranie nowej energii. Spędzenie kilkunastu dni pod troskliwą opieką personelu medycznego wydaje się być perspektywą niezwykle kuszącą. Czy jednak standardy obsługi zawsze stoją na wysokim poziomie? Internetowe dyskusje prowadzone przez niezadowolonych kuracjuszy na portalach społecznościowych obnażają smutną rzeczywistość wielu ośrodków.

Uczestnicy turnusów wytykają mankamenty sanatoriów

Zapalnikiem do gorącej dyskusji stał się wpis opublikowany niedawno na facebookowej grupie „Sanatoria bez cenzury”. Internauci masowo zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami dotyczącymi warunków panujących w placówkach. Szczególną uwagę zwrócono na jeden z ośrodków zlokalizowanych w Krynicy-Zdroju, gdzie kuracjusze musieli mierzyć się z niską jakością serwowanych posiłków i współdzieleniem węzłów sanitarnych.

Żyjemy w takich czasach, że kuracjusz zasługuje na łazienkę w pokoju. Nie wyobrażałam sobie stania w porannych kolejkach do łazienki - napisała jedna z internautek w sekcji komentarzy.

W komentarzach można przeczytać również inne gorzkie słowa dotyczące wyżywienia i ogólnego standardu:

Dziadostwo, jedzenie obrzydliwe, w niektórych pokojach zimno, zero pralki, zero lodówek nawet na korytarzu [...]

Wymagania dotyczące odpowiedniego standardu zakwaterowania odgrywają kluczową rolę dla osób przebywających na leczeniu, a niestety często spotykają się z rozczarowaniem. Warto jednak zaznaczyć, że w gąszczu krytyki można odnaleźć również głosy zadowolonych pacjentów, co dowodzi, że ostateczna ocena pobytu jest mocno uzależniona od indywidualnych wymagań.

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Tu kolejki do sanatorium są najdłuższe. Czas oczekiwania z podziałem na województwa

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Najlepsze polskie uzdrowiska. Gdzie warto zaplanować pobyt?

Na mapie Polski znajduje się mnóstwo miejscowości uzdrowiskowych, które kuszą zarówno pacjentów ze skierowaniami, jak i zwykłych wczasowiczów pragnących relaksu. Poszczególne kurorty przyciągają unikalnymi walorami: od wód mineralnych o właściwościach leczniczych, przez zabiegi borowinowe i inhalacje przy tężniach, aż po specyficzny mikroklimat. Co istotne, atrakcyjne ośrodki sanatoryjne rozsiane są po całym kraju – można je znaleźć w rejonach górskich, na wybrzeżu Bałtyku, a także w głębi lądu. Wśród najbardziej polecanych destynacji wymienia się:

Ciechocinek

Kołobrzeg

Polanicę-Zdrój

Busko-Zdrój

Szczawnicę

Połczyn-Zdrój