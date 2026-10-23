Poważna awaria w Galerii Krakowskiej. Klienci muszą zmienić swoje plany

Galeria Krakowska będzie zamknięta również w piątek, 23 października.

Przyczyną jest usterka rozdzielni elektrycznej, która wydarzyła się 21 października w strefie technicznej.

Tunel łączący z Dworcem Głównym PKP oraz parking naziemny działają normalnie, lecz dostęp do sklepów i parkingów wewnętrznych jest zablokowany.

Awaria prądu w Galerii Krakowskiej nie została usunięta. Sklepy wciąż zamknięte

Jak wynika z opublikowanego stanowiska dyrekcji: „Informujemy, że w czwartek i w piątek, 22 i 23 października, Galeria Krakowska będzie nieczynna w związku z awarią rozdzielni elektrycznej, do której doszło 21 października w pomieszczeniu technicznym obiektu”. Z tego komunikatu jasno wynika, że Galeria Krakowska w Krakowie pozostanie niedostępna dla kupujących również w piątek, 23 października.

Wyłączenie z użytku tego ogromnego obiektu handlowego to nie tylko brak możliwości zrobienia zakupów, ale też spore utrudnienia logistyczne. Galeria pełni bowiem funkcję korytarza łączącego centrum miasta z dworcem kolejowym. Na całe szczęście, podróżni mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ przejście podziemne prowadzące w stronę Dworca Głównego PKP funkcjonuje bez przeszkód.

Kierowcy również muszą przygotować się na pewne niedogodności. Zmotoryzowani, którzy chcą zostawić samochód blisko dworca, napotkają na znaczące przeszkody. Wszystkie parkingi zlokalizowane wewnątrz budynku galerii zostały zamknięte i pozostaną niedostępne aż do odwołania. Na szczęście istnieje wyjście z tej sytuacji, gdyż kierowcy mogą korzystać z parkingu zewnętrznego, który znajduje się bezpośrednio nad peronami.

Kiedy Galeria Krakowska wznowi działalność?

Wielu klientów zastanawia się, kiedy znów będą mogli odwiedzić swoje ulubione sklepy. Niestety, na ten moment nie podano konkretnego terminu otwarcia obiektu. „O terminie ponownego otwarcia Galerii poinformujemy w kolejnym komunikacie. Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość” – przekazano w komunikacie dyrekcji Galerii Krakowskiej. W tym samym czasie fachowcy bez przerwy pracują nad usunięciem usterki i przywróceniem zasilania, by galeria mogła jak najszybciej znów przyjmować klientów.

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