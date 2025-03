Skoda zaparkowała w rzece, a kierowca zniknął. "Jak do tego doszło, nie wiem"

i Autor: Shutterstock & Mateusz/Małopolska Alarmowo/Facebook Kierowca zaparkował w rzece i zniknął. "Jak do tego doszło, nie wiem"

Niecodzienny incydent

Do niecodziennego incydentu doszło w Sułkowicach pod Wadowicami. Z niewiadomego powodu kierowca wjechał na środek rzeki Wieprzówki i zniknął. O zdarzeniu policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Funkcjonariusze ustalili tożsamość kierowcy i ukarali go za naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Auto zostało odholowane. - Jak do tego doszło, nie wiem - skomentował incydent portal Małopolska Alarmowo, nawiązując do przeboju Zenka Martyniuka.