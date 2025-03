Rekordowa wygrana w Lotto padła pod Tarnowem. Ile wynosi?

Osiem lat temu, 16 marca 2017 roku, padła rekordowa wygrana w najpopularniejszej grze losowej w Polsce. Dzięki narastającej od dłuższego czasu kumulacji farciarz wygrał wówczas 36 726 210,20 zł. Był jedyną osobą, która tego dnia trafiła szóstkę, dlatego wygraną nie musiał się dzielić z innymi graczami. Suma została jednak pomniejszona o podatek wynoszący 10 proc.

Gracz postanowił pozostać anonimowy. Wiadomo natomiast, że zwycięski kupon został przez niego wysłany w delikatesach w Skrzyszowie pod Tarnowem. Zwycięskie liczby to: 9, 10, 25, 35, 44, 45. Gracz zdecydował się zaufać losowi i zagrał metodą na chybił trafił. Tego dnia wysłał kilka kuponów Lotto, a jeden z nich przyniósł mu fortunę, dzięki której mógł się ustawić do końca życia.

Ustanowiony przez niego rekord może być trudny do poprawienia, a to ze względu na inflację powodującą utratę realnej wartości pieniędzy. Szczególnie w ostatnich kilku latach inflacja była bardzo dotkliwa, powodując wszechobecną drożyznę.

Ile dzisiaj warta jest rekordowa wygrana Lotto?

Kalkulator bynet.pl wskazuje, że wskaźnik skumulowanej inflacji za minione osiem lat wynosi 51,61 proc. To naprawdę bardzo dużo biorąc pod uwagę, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5 proc. rocznie, z możliwym odchyleniem o jeden punkt procentowy. Inne kalkulatory internetowe wskazują nawet na jeszcze wyższą inflację skumulowaną wynoszącą 54-55 proc. Przyjmijmy jednak wariant bardziej optymistyczny.

Po ośmiu latach od rekordowej wygranej, aby kupić tyle towarów co wówczas za 36,72 mln zł, trzeba by było dzisiaj wydać aż 55,68 mln zł. To niewiele mniej niż wynosiła rekordowa kumulacja w Lotto (57,8 mln zł), rozbita w 2016 r. przez trzech zwycięzców. Z kolei dysponując dzisiaj kwotą 36,72 mln zł kupimy tyle, co w 2017 r. za 24,22 mln zł.

Największe wygrane w Lotto w Polsce

