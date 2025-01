— To wynika z kilku czynników. Przede wszystkim z przyrostu liczby miejsc noclegowych, który jest bardzo gwałtowny na cały Podhalu. Głównie w Zakopanem, ale w gminach ościennych również. Jak zwiększa się liczba miejsc noclegowych, a są one też coraz wyższej jakości, to siłą rzeczy ta liczba turystów rozkłada się na większą liczbę obiektów. Trzeba pamiętać też, że mniej więcej od czasów pandemii jest taka tendencja, że turyści rezerwują noclegi na ostatnią chwilę. Widzimy dużo rezerwacji robionych na kilka dni wcześniej, czasem nawet tego samego dnia. To już nie są rezerwacje robione na pół roku wcześniej — dodał Tymoteusz Mróz z lokalnej organizacji turystycznej Made in Zakopane.