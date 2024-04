Śmiercionośne wichury zabiły aż 5 osób! 9-latek po wyjściu z kościoła zginął przygnieciony przez drzewo

Prowadzi swój kiosk już 34 lata. Pani Grażyna to legenda Krakowa. Jej historia jest niezwykła!

Seria tragedii w Małopolsce. Nie żyje 5 osób. Wśród ofiar dzieci

W Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2024 roku wichury w Małopolsce doprowadziły do śmierci aż pięciu osób. W miejscowości Rabka-Zdrój drzewo zawaliło się na trzy osoby - jedną kobietę i matkę z 6-letnim dzieckiem. Pomimo udzielonej im pomocy, wszyscy zmarli.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Do następnym tragedii doszło w Zakopanem. Na jadący samochód spadło drzewo, które nie wytrzymało silnych podmuchów wiatru. W środku znajdowała się 23-letnia kobieta i jej pies. Niestety, nie udało się uratować je życia.

Do kolejne zdarzenie miało miejsce przy ulicy Powstańców Śląskich. Tam zmarło jeszcze jedno dziecko. 9-latek po wyjściu z rodzicami z kościoła został zmiażdżony przez upadające drzewo. Przewieziono go do szpitala, jednak pomimo udzielonej mu pomocy, chłopczyk zmarł.

Państwowa Straż Pożarna apeluje, by mieszkańcy przebywający w rejonach występowania silnego wiatru powstrzymali się od wychodzenia z domu.