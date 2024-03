Jeżeli chodzi o najbliższe święta, to tam gdzie są przygotowane pakiety w hotelach to sprzedały się one nieźle, w innych obiektach jest pusto. Widać, że sprzedało się na razie ok. 30 % miejsc. Dobre prognozy pogody mogą sprawić, że część turystów wybierze się do Zakopanego w ostatniej chwili i zajmie kolejne 30% - mówi Galica, którego cytuje "Tygodnik Podhalański".