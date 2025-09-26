Smok Arystokrata nową gwiazdą Smoczego Szlaku w Krakowie

Smok w świecie realnym i wirtualnym

Smok Arystokrata to pierwszy "smok 2 w 1" w Krakowie – łączący fizyczną obecność na Smoczym Szlaku z funkcją postaci w grze mobilnej. Projekt "Smoczy Czakram" powstaje z inicjatywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Biznesu – NLU z Nowego Sącza. Gracze, wyposażeni w smartfony, będą mogli wyruszyć na interaktywną wyprawę po mieście, rozwiązując zagadki i odkrywając tajemnice Krakowa.

Smoczy Szlak z nowym bohaterem

Na popularnym Smoczym Szlaku, znanym pod hasłem "Smok co krok", można już spotkać kilkanaście bajkowych figur – od Smoka Turysty po Smoka Filmowca. Arystokrata wyróżnia się jednak tym, że jest jednocześnie rzeźbą i elementem wirtualnej rozgrywki. To nowatorskie połączenie może sprawić, że stanie się jedną z głównych atrakcji turystycznych w mieście.

Premiera na Krakow Gaming Festival 3.0

Publiczna prezentacja Smoka Arystokraty odbędzie się podczas Krakow Gaming Festival 3.0, zaplanowanego na 27 i 28 września. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Esport Polska we współpracy z małopolskimi uczelniami. W programie przewidziano turnieje esportowe, strefy technologii, gry planszowe i integracyjne. Jedną z głównych atrakcji festiwalu będzie gra miejska inspirowana scenariuszem „Smoczego Czakramu”, która przeniesie zabawę z hali Uniwersytetu Ekonomicznego na ulice Krakowa.