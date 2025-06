Spis treści

Wakacje w Zakopanem. Jakie ceny czekają na turystów?

Zakopane to jedna z najpopularniejszych lokalizacji wakacyjnych wśród Polaków od lat. W sezonie wysokim w miejscowości roi się od odwiedzających, tym samym nietrudno się domyślić, że ceny w tak obleganym kurorcie do najniższych nie należą. Chcąc wynająć pokój hotelowy czy apartament w dobrej cenie warto zarezerwować go nawet kilka miesięcy wcześniej, bowiem na ostatnią chwilę obiekty noclegowe nie zachęcają cenami. Dodatkowo przybywając na miejsce, dobrze zabrać ze sobą spory zapas gotówki, ponieważ zakupy na straganach czy zjedzenie śniadania na mieście może być kosztowane. Coś na ten temat wiedzą turyści, którzy w ostatnim czasie podzielili się swoim "paragonem grozy" z Zakopanego w sieci.

"Paragon grozy" z Zakopanego

Całkiem niedawno na facebookowym profilu "Spotted Białystok" pojawiło się zdjęcie paragonu z Zakopanego. Na rachunku widać, że turyści zdecydowali się zjeść śniadanie w jednej z restauracji na Krupówkach, lecz prawdopodobnie nie spodziewali się takich cen. Finalna kwota, którą goście restauracji musieli zapłacić, opiewała bowiem na zawrotną sumę 240 zł!

Na paragonie widnieją cztery pozycje: dwie jajecznice (po 67 zł każda), cappuccino za 40 i 44 zł oraz opłata za obsługę w wysokości 22 zł. Autor posta ironicznie skomentował, że "to chyba wygrywa w kategorii paragony grozy 2025", sugerując, iż to jeden z najbardziej absurdalnych rachunków ostatnich miesięcy. Co ciekawe, pod zdjęciem rachunku rozpętała się burzliwa dyskusja. Internauci nie kryli zdziwienia cenami i w ostrych słowach komentowali sytuację.

To jest chore

Jajka to chyba z dinozaura były a cappuccino w wiadrze.

Równie dobrze można zrobić sobie samemu jajecznicę albo po prostu wybrać tańszą restaurację.

Powaliło ten kraj, naprawdę

Z czego te jajecznice były, ze złotych jajek?

- pisali internauci, cytuje portal o2.pl.

Zakopane nie dla oszczędnych? Niekoniecznie

Ceny w Zakopanem od lat budzą emocje, szczególnie w sezonie letnim i zimowym. Wysokie rachunki, często określane mianem "paragonów grozy", regularnie pojawiają się w mediach społecznościowych i wywołują burzliwe dyskusje. Nie da się ukryć - Zakopane to jedna z najpopularniejszych i najbardziej obleganych miejscowości w Polsce, a jej wyjątkowe położenie, klimat i atmosfera przyciągają rok w rok tłumy turystów. Tym samym to poniekąd naturalne, że ceny w takiej lokalizacji są wyższe niż w mniej znanych miejscach.

Mimo to istnieją sposoby, by odwiedzić stolicę Tatr i nie wydać fortuny. Wystarczy odrobina planowania: unikanie najdroższych lokali przy głównych deptakach, wybór kwater prywatnych zamiast hoteli, zakupy w lokalnych sklepach zamiast jedzenia na mieście trzy razy dziennie.