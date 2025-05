Sprowadzanie imigrantów do Rabki-Zdroju? Wojewoda małopolski zabrał głos

Wojewoda dementuje plotki o imigrantach w Rabce-Zdroju. Jak wygląda sytuacja z uchodźcami?

Podczas briefingu wojewoda małopolski odniósł się do nieprawdziwych informacji, które pojawiły się w przestrzeni medialnej. - Małopolski Urząd Wojewódzki nie podejmuje jakichkolwiek działań w sprawie tworzenia lub planowania utworzenia ośrodków dla imigrantów na terenie gminy Rabka-Zdrój. To, co pojawiło się w przestrzeni medialnej i w mediach społecznościowych, to całkowita nieprawda – zapewnił wojewoda.

Warto zaznaczyć, że ośrodki dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej prowadzi Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Urząd ten wydał komunikat, w którym podkreśla, że nie podejmuje działań zmierzających do uruchomienia nowych ośrodków bez wcześniejszych konsultacji z władzami lokalnymi. - Od 2021 r. nie planowaliśmy i nie otwieraliśmy nowych ośrodków. Jeśli samorządy nie otrzymały od nas żadnych informacji na ten temat, oznacza to, że nie mamy takich planów – czytamy w komunikacie Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Podczas briefingu poruszono również kwestię uchodźców wojennych z Ukrainy. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Pasek poinformował, że na teren powiatu nowotarskiego, w tym do gminy Rabka-Zdrój, nie są prowadzone relokacje uchodźców. Według ostatniego raportu w Rabce-Zdroju przebywa 477 uchodźców z Ukrainy.

Relokacje, które się odbywają, mają związek jedynie z procesem wygaszania obiektów na podstawie decyzji Wojewody, zgodnie z wytycznymi przesłanymi przez MSWiA. - W gminie Rabka-Zdrój zatem na tym etapie raczej można mówić o wygaszaniu obiektów, które funkcjonowały w bazie zakwaterowania systemowego stworzonej dla uchodźców wojennych z Ukrainy – niż o uruchamianiu nowych obiektów – wyjaśnił Andrzej Pasek.

Obecnie w Małopolsce w bazie zakwaterowania systemowego dla uchodźców wojennych z Ukrainy znajduje się 247 obiektów, w których przebywa około 6,3 tys. osób, w tym około 1,2 tys. na terenie powiatu nowotarskiego.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Małopolsce – jakie są zasady?

Wojewoda jest odpowiedzialny za legalizację pobytu cudzoziemców na terenie własnego województwa. Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zajmuje się wydawaniem i uchylaniem zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także zezwoleń na pracę cudzoziemców.

- Aby obywatel państwa trzeciego mógł legalnie przebywać i pracować w Polsce, musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także odpowiednią podstawę prawną do wykonywania pracy na terytorium Polski, np. stosowne zezwolenie na pracę. Każda sprawa w przedmiocie przyznania prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest rozpatrywana indywidualnie. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków do uzyskania stosownego zezwolenia, otrzymuje decyzję odmowną – wyjaśnił wojewoda Klęczar.

W uzasadnionych przypadkach wojewoda może odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt lub nawet cofnąć udzielone zezwolenie, na przykład gdy pobyt cudzoziemca zagraża bezpieczeństwu publicznemu. Decyzja taka skutkuje pozbawieniem cudzoziemca tytułu pobytowego.

W 2024 roku Wydział Spraw Cudzoziemców MUW wydał 1430 decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia oraz 438 decyzji o cofnięciu udzielonego zezwolenia na pobyt. Na dzień 26 maja 2025 roku wydano już 549 decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt oraz 64 decyzje o cofnięciu udzielonego zezwolenia.

- Te prawie 2 tysiące takich decyzji w 2024 roku i ponad 600 w 2025 roku pokazuje, jak poważnie traktujemy ten obszar i jak rzetelną pracę wykonuje Wydział Spraw Cudzoziemców. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków, nie dostanie zgody na pobyt w Polsce, a jeśli złamie zasady – zgoda zostanie cofnięta – podkreślił wojewoda Klęczar.

Dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców MUW w Krakowie Adam Spyra dodał, że wydział prowadzi aktywne działania w zakresie bezpieczeństwa migracyjnego, analizując szczegółowo złożone wnioski i wychwytując wszelkie nieprawidłowości. Wojewoda Małopolski współpracuje z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej, ujawniając próby wyłudzenia zezwoleń pobytowych, obejścia właściwości miejscowej wojewody oraz przedkładania nieprawdziwych informacji i dokumentów.

