Podwójne zabójstwo w Spytkowicach. Stasia i Ela zginęły razem

Na początku kwietnia w Spytkowicach pod Wadowicami doszło do podwójnego morderstwa. Ofiarami były dwie spokrewnione kobiety: matka i córka. Pierwsza z nich, 73-letnia Stasia owdowiała zaledwie kilka miesięcy wcześniej, gdy zmarł jej mąż Tadeusz. Pociechą dla niej była córka. 48-letnia Elżbieta pracowała w bibliotece lokalnej szkoły. To właśnie dyrekcja placówki poprosiła o pomoc policję, gdy znana z sumienności kobieta nie przyszła do pracy. Elżbieta nie wyszła za mąż, mieszkała razem z matką. Funkcjonariusze pojawili się w domu zajmowanym przez kobiety. Czekał tam na nich widok, jak z horroru. Dom wręcz ociekał krwią, a ciała matki i córki były zmasakrowane. Sprawca prawdopodobnie użył siekiery.

Mundurowi nie zastali natomiast Mirosława M., syna i brata ofiar brutalnego zabójstwa. Mężczyzna mieszkał na tej samej parceli, lecz w sąsiednim domu, należącym kiedyś do jego dziadków. 54-latek niedawno się rozwiódł, a problemy rodzinne odcisnęły na nim mocne piętno. Dodatkowo nie wiodło mu się w interesach. Mieszkańcy Spytkowic powiedzieli reporterce "Super Expressu", że Mirosław M. wplątał się w nielegalne biznesy. Gdy sprawa wyszła na jaw mężczyzna przeżył załamanie nerwowe. Poniżej dalszy ciąg artykułu.

Podwójne zabójstwo w Spytkowicach. Pogrzeb matki i córki

Sąd zgodził się na ekstradycję Mirosława M.

Po podwójnym zabójstwie Mirosław M. uciekł z Polski do Niemiec. Mężczyzna został zatrzymany w Wielkanoc i do dzisiaj przebywa za granicą. Wygląda na to, że niedługo wróci do Polski. Jak podaje PAP, sąd we Frankfurcie nad Menem zgodził się na wydanie Polsce 54-latka. Mężczyzna będzie odpowiadał za zabójstwo matki i siostry, o ile biegli uznają go za poczytalnego. Za zabójstwo grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią