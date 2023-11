Stracił prawko w trzy dni! Każdego dnia miał jedną kolizję. 50-latek kierowcą roku?

Pirat drogowy z powiatu krakowskiego każdego dnia przez trzy wywoływał jakąś kolizję drogową. Prawo jazdy stracił w Czernichowie

Ten kierowca z powiatu krakowskiego powinien chyba wykupić jakieś lekcje doskonalenia umiejętności jazdy samochodem... ale dopiero wtedy, gdy uda mu się ponownie zdać na prawo jazdy, bo uprawnienia zostały mu odebrane w nietypowych okolicznościach. Jak informują małopolscy policjanci na swojej stronie internetowej, funkcjonariusze zostali niedawno wezwani do kolizji drogowej, do której doszło w Czernichowie koło Krakowa. 50-latek najechał swoją toyotą na tył innego pojazdu. Podczas sprawdzania danych sprawcy w rejestrze okazało się, że to nie jedyna jego stłuczka i że w ciągu trzech dni spowodował trzy kolizje. Policjanci odebrali mężczyźnie prawo jazdy, bo przekroczył dopuszczalną liczbę punktów karnych, a do tego wlepili mu spory mandat.

"Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że mężczyzna trzy dni z rzędu dopuścił się podobnych naruszeń w ruchu drogowym"

"Na miejscu policjanci ustalili, że 50-letni kierujący toyotą nie zachował ostrożności, w wyniku czego najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że mężczyzna trzy dni z rzędu dopuścił się podobnych naruszeń w ruchu drogowym, w wyniku czego przekroczył limit 24 punktów karnych. W związku z powyższym mundurowi zatrzymali 50-latkowi prawo jazdy i nałożyli na niego kolejny mandat karny w wysokości 1020 złotych" - piszą policjanci na swoich stronach.

Sonda Czy masz prawo jazdy? Tak Nie

Kierowco, czy zdałbyś egzamin na prawo jazdy? Rozwiąż quiz a przekonasz się! Pytanie 1 z 10 Czy w tej sytuacji kierowca ma obowiązek włączyć kierunkowskaz, by zasygnalizować zmianę pasa ruchu z lewego na prawy? Tak Nie Dalej