Co tam się stało?

Strzelanina na Woli Duchackiej w Krakowie?! Mieszkańcy przerażeni. Mamy wyjaśnienia policji

Mieszkańcy Krakowa są przerażeni zdarzeniem, do którego doszło wieczorem w środę, 11 września na Woli Duchackiej w Krakowie. Z licznych komentarzy w mediach społecznościowych wynika, że w rejonie ulic Sas-Zubrzyckiego i Malwowej było słychać strzały, a w powietrzu unosił się zapach siarki. Poprosiliśmy policję o wyjaśnienia. Mundurowi potwierdzają incydent we wskazanym rejonie, lecz - według nich - nie miał on tak dramatycznego przebiegu.