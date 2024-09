Nowy Sącz. Nie żyje chirurg Janusz Sosnowski

Janusz Sosnowski, znany chirurg z Nowego Sącza, zmarł nagle w wieku 65 lat - informuje Sadeczanin.info. Mężczyzna odszedł w piątek, 6 września, a w czwartek, 12 września, zostanie pochowany na cmentarzu w Gołąbkowice przy ul. Lwowskiej w Nowym Sączu. Będą go żegnać m.in. siostra, żona, córka z mężem i syn z żoną.

Jak dodaje portal Sadecki.news, mężczyzna zmarł w szpitalu w Krakowie, gdzie jak wynika z kontekstu, udał się na rutynowy zabieg. Zmarły chirurg był nie tylko dobrze znany pacjentom, którzy chwalili jego umiejętności i podejście do drugiego człowieka, ale również miłośnikom historii i podróży. Czytał chętnie o II wojnie światowej, a w wolnych chwilach odwiedzał polskie cmentarze wojskowe, co więcej, wszystko dokumentując.

- Jego wielką pasją była historia II wojny światowej. W swoim mieszkaniu ma, miał pokój którego jedna ściana to jest wielki regał, od podłogi do sufitu. Wszystkie półki zapełnione są książkami, albumami z fotografiami. Podróżował wszędzie tam, gdzie nie było. W historii o wojnie interesowały Go przede wszystkim polskie cmentarze wojenne. Gdzie tylko był szukał takich miejsc. Kiedy znalazł wszystko dokumentował i opisywał. Jego albumy to “perełki” wypełnione historią - podaje Sadecki.news.