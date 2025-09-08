Studenci zaczęli omijać Kraków. Chodzi o kilkadziesiąt tysięcy osób

Kraków, od lat będący jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, stoi w obliczu poważnego problemu. Rosnące koszty życia i zakwaterowania powodują, że liczba studentów w Krakowie gwałtownie spada. Według danych portalu pulshr.pl, na przestrzeni dekady liczba osób studiujących w Krakowie spadła o kilkadziesiąt tysięcy osób.

  • W ciągu ostatniej dekady liczba studentów w Krakowie spadła z blisko 200 tysięcy do około 127-130 tysięcy w roku akademickim 2022/23.
  • Główną przyczyną odpływu studentów są wysokie koszty życia i zakwaterowania, gdzie czynsze przekraczają 3 tysiące złotych.
  • Ceny zakupu mieszkań w Krakowie wzrosły w 2024 roku o około 27% na rynku pierwotnym i 21% na rynku wtórnym, sięgając 19-20 tysięcy złotych za metr kwadratowy w najdroższych dzielnicach.
  • W 2023 roku krakowskie domy studenckie oferowały tylko 17,2 tysiąca miejsc, co zmusza studentów do poszukiwania lokum na rynku, gdzie konkurują z innymi grupami najemców.

Koszty życia i zakwaterowania zaporą dla studentów w Krakowie

W ciągu ostatniej dekady liczba studentów w Krakowie zmniejszyła się o dziesiątki tysięcy. Z danych przytoczonych przez portal pulshr.pl wynika, że z blisko 200 tysięcy studentów dekadę temu, w roku akademickim 2022/23 w Krakowie studiowało już tylko około 127-130 tysięcy osób.

Głównym powodem odpływu studentów z Krakowa są wysokie koszty życia i zakwaterowania. Kraków znajduje się w czołówce najdroższych miast w Polsce pod względem cen najmu. Indeks Otodom z maja 2025 roku plasuje miasto wśród liderów stawek, gdzie czynsze w wielu segmentach przekraczają 3 tysiące złotych.

Ceny zakupu mieszkań również rosną w zastraszającym tempie. Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują na dwucyfrowe wzrosty cen transakcyjnych rok do roku w 2024 roku – około 27% na rynku pierwotnym i 21% na rynku wtórnym. W najdroższych dzielnicach Krakowa ceny za metr kwadratowy sięgają nawet 19 tysięcy złotych na rynku wtórnym i 20 tysięcy złotych na rynku pierwotnym.

Akademiki nie wystarczają, mikrokawalerki zyskują na popularności

Zasoby uczelniane są niewystarczające, aby zaspokoić potrzeby wszystkich studentów. W 2023 roku krakowskie domy studenckie oferowały zaledwie około 17,2 tysiąca miejsc, co oznacza jedno miejsce na 7-8 studentów - informuje pulshr.pl.

Pozostali muszą szukać lokum na rynku, konkurując z pracującymi singlami, najmem korporacyjnym i krótkoterminowym. W tej sytuacji coraz większą popularność zyskują mikrokawalerki, czyli mieszkania o powierzchni poniżej 25 metrów kwadratowych.

