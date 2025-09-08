Tragiczna śmierć małego dziecka. Chłopiec nie przeżył zderzenia z autobusem. Kim był 5-latek?

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
PAP
PAP
2025-09-08 8:13

W Chrzanowie miał miejsce tragiczny wypadek drogowy. Pięcioletni chłopiec zginął po zderzeniu z autobusem. Policja i prokuratura wyjaśniają dokładne okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że pięciolatek miał ukraińskie obywatelstwo.

  • W Chrzanowie 5-letni chłopiec z Ukrainy, jadąc rowerem uderzył w autobus. Dziecko zmarło w szpitalu w Krakowie pomimo reanimacji i transportu helikopterem.
  • Prokuratura prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku, zabezpieczono monitoring i przesłuchano świadków. Kierowca autobusu był trzeźwy, ale zatrzymano mu prawo jazdy.
  • Z relacji przewoźnika wynika, że chłopiec na rowerze uderzył w bok autobusu, gdy ten zjeżdżał z ronda w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej.

Wypadek śmiertelny w Chrzanowie. Ofiarą 5-letni chłopiec z Ukrainy

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 6 września po południu w Chrzanowie. Pięcioletni chłopiec w niewyjaśnionych okolicznościach znalazł się pod kołami autobusu. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Strażacy wydobyli dziecko spod pojazdu, a reanimacja przywróciła mu funkcje życiowe. W ciężkim stanie pięciolatek został przetransportowany helikopterem do szpitala w Krakowie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, chłopiec zmarł.

Służby prowadzą śledztwo mające na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tragicznego zdarzenia. – Trwają czynności mające na celu dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku – powiedziała PAP podkom. Iwona Szelichiewicz, oficer prasowa chrzanowskiej policji. Funkcjonariuszka podała, że 5-latek był obywatelem Ukrainy. Kluczowe dla sprawy będą relacje świadków, zabezpieczony monitoring oraz opinia biegłego.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że dziecko wyszło z miejsca zamieszkania pod opieką matki. Policja na razie nie udziela szczegółowych informacji na temat przesłuchania matki, zasłaniając się dobrem śledztwa. Wiadomo natomiast, że 69-letni kierowca autobusu był trzeźwy. Badanie alkomatem nie wykazało obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatkowo pobrano krew na obecność alkoholu i narkotyków. Po wypadku mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy.

Polecany artykuł:

Dramatyczna akcja w Tatrach! Szukali go całą noc, a on? Prawda zaskakuje!

Oświadczenie przewoźnika po śmierci pięciolatka

Przewoźnik, dla którego pracował kierowca autobusu, wydał oświadczenie. Z relacji przewoźnika wynika, że do tragedii doszło, kiedy autobus zjeżdżał z ronda w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Oświęcimskiej. Kierowca – jak podał przewoźnik – po ustąpieniu pierwszeństwa dwóm rowerzystom ruszył pojazdem, ponieważ nie widział nikogo więcej zamierzającego przejść lub przejechać przez przejście.

Według wstępnych ustaleń chwilę potem chłopiec poruszający się rowerem wjechał na jezdnię, a następnie uderzył w prawy bok autobusu za pierwszą osią pojazdu.

5-letnie dziecko nie żyje. Tragiczny wypadek w Małopolsce.
6 zdjęć
Autokar staranował ogrodzenie targowiska, kierowca zmarł w szpitalu
Super Express Google News
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIE ŻYJE DZIECKO
WYPADEK ŚMIERTELNY
ŚMIERTELNE POTRĄCENIE
AUTOBUS