Tragiczny wypadek w Chrzanowie. Nie żyje 5-latek

Przypomnijmy, do tragicznego wypadku doszło krótko przed godziną 15:00, na jednej z głównych ulic miasta – ul. Oświęcimskiej. Jak poinformował mł. kpt. Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, autobus komunikacji miejskiej potrącił dziecko w wieku około 5 lat. Siła uderzenia była tak duża, że maluch znalazł się pod pojazdem.

Na miejsce wypadku natychmiast zadysponowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej, naziemny zespół ratownictwa medycznego, policja oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Strażacy wydobyli dziecko spod autobusu i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Dziecko zostało następnie przekazane załodze medycznej LPR i drogą powietrzną przetransportowane do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu. Niestety kilka godzin później ze szpitala nadeszły smutne informacje. Chłopczyk zmarł.

Burmistrz Chrzanowa składa kondolencje

Burmistrz Chrzanowa, Robert Maciaszek, w mediach społecznościowych wyraził swój głęboki smutek i złożył kondolencje rodzinie zmarłego chłopca.

„Ogromna tragedia dotknęła dziś Chrzanów. Na ul. Oświęcimskiej w wyniku wypadku drogowego życie stracił 5-letni chłopiec” – napisał Robert Maciaszek. „Trudno znaleźć słowa wobec tak wielkiej straty. W imieniu swoim i całej społeczności Chrzanowa składam rodzinie oraz bliskim wyrazy najgłębszego współczucia. Łączymy się z Wami w bólu i żałobie”.

Pracodawca kierowcy autobusu wydał oświadczenie

Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie, pracodawca kierowcy autobusu, odniósł się do tragedii na ul. Oświęcimskiej.

„Z przekazu przedstawicieli pracodawcy kierowcy autobusu wynika, że kierowca zatrzymał pojazd przed przejściem dla pieszych ustępując dwóm nastoletnim rowerzystom, po czym ruszył i prawdopodobnie zaraz po tym dziecko wjechało rowerkiem uderzając w bok pojazdu w środkowej jego części, o czym kierowca nie wiedział. Dziecko wpadło pod niskopodłogowy autobus doznając bardzo ciężkich obrażeń, a w konsekwencji zmarło w szpitalu”

– czytamy w komunikacie.

Kierowca autobusu zatrzymany. Śledztwo wyjaśni przyczyny tragedii

Policja zatrzymała 69-letniego kierowcę autobusu i odebrała mu prawo jazdy. Mężczyzna był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do dalszych badań, w tym na obecność narkotyków. Autobus został zabezpieczony do oględzin. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tragicznego wypadku.

