W miejscowości Dzianisz doszło do kolizji drogowej.

46-letnia kierująca Suzuki, najprawdopodobniej oślepiona słońcem, uderzyła w nieprawidłowo zaparkowanego Chevroleta.

Kierująca Suzuki została ukarana mandatem 1020 zł i 10 punktami karnymi, a 49-letni właściciel Chevroleta otrzymał mandat 100 zł i 1 punkt za złe parkowanie. Nikt z uczestników nie odniósł poważniejszych obrażeń.

Kraksa dwóch osobówek. Suzuki wylądowało w rowie

Jak wynika z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy policji, do zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 września, we wczesnych godzinach porannych. Kierująca osobowym Suzuki 46-letnia kobieta, mieszkanka powiatu tatrzańskiego, poruszała się w kierunku wschodnim. Niestety, piękna, ale zdradliwa jesienna pogoda spłatała jej figla. Kolizja była bezpośrednią konsekwencją chwilowego oślepienia przez wschodzące, poranne słońce.

Oślepiona kobieta nie dostrzegła zaparkowanego częściowo na jezdni innego pojazdu marki Chevrolet. Siła uderzenia była na tyle duża, że jej pojazd stracił przyczepność, zjechał z drogi i ostatecznie wpadł do rowu. Na pokładzie japońskiego auta znajdowały się łącznie cztery osoby. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Choć sytuacja wyglądała dramatycznie, wszyscy uczestnicy tego zdarzenia mogą mówić o ogromnym szczęściu. Żaden z pasażerów, ani sama kierująca nie odnieśli poważniejszych obrażeń ciała.

Kosztowne błędy kierowców. Policja nałożyła mandaty

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem nie mieli taryfy ulgowej dla żadnej ze stron. Okazało się bowiem, że do zaistnienia niebezpiecznej sytuacji przyczyniło się zachowanie obojga kierowców, co poskutkowało nałożeniem kar przez mundurowych.

Za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym i doprowadzenie do zderzenia pojazdów, 46-letnia kierująca Suzuki została ukarana mandatem karnym w wysokości 1020 złotych. Na jej konto trafiło również 10 punktów karnych. To jednak nie koniec kar w tej sprawie. Mandat karny otrzymał także 49-letni właściciel zaparkowanego Chevroleta. Mężczyzna pozostawił swój pojazd w sposób nieprawidłowy, co bezpośrednio utrudniło ruch i stworzyło zagrożenie. Za to wykroczenie taryfikator przewiduje karę w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny.

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