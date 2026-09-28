Oferta pracy z Krakowa kusi wysokim wynagrodzeniem 12 tys. zł. Jest nietypowy warunek.

Praca przy montażu klimatyzacji. Firma oferuje 12 tys. zł brutto

Ogłoszenie na stanowisko montera lub konserwatora instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych przyciąga uwagę przede wszystkim proponowanymi zarobkami. Pracodawca kusi kwotą od 12 tysięcy złotych brutto. Warto jednak pamiętać, że nie jest to gwarantowana suma dla każdego nowo zatrudnionego pracownika. Firma precyzuje, że ostateczna wypłata będzie uzależniona od doświadczenia i umiejętności kandydata, a całe wynagrodzenie ma być rozliczane w formie akordowej.

Na czym ma polegać praca?

Głównym obowiązkiem nowo zatrudnionej osoby będzie instalowanie systemów klimatyzacyjnych w domach jednorodzinnych. Co ważne, praca nie ogranicza się wyłącznie do Krakowa i okolic. Pracodawca uprzedza o konieczności odbywania tygodniowych podróży służbowych na terenie Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem wyjazdów do Niemiec oraz Hiszpanii.

Wymagania od pracowników

Firma poszukuje przede wszystkim kandydatów samodzielnych, którzy posiadają już niezbędne uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Jednocześnie pracodawca nie zamyka drzwi przed nowicjuszami. Z ogłoszenia wynika, że istnieje możliwość przyuczenia do zawodu osób bez odpowiednich kwalifikacji, pod warunkiem wykazania przez nie chęci do nauki i zdobywania nowych umiejętności.

Warto zwrócić uwagę na dość specyficzny wymóg, który pojawił się w treści ogłoszenia. Krakowska firma wprost komunikuje, że poszukuje wyłącznie osób sumiennych i „bez nałogów”.

Osoby samodzielne, posiadające kwalifikacje do samodzielnej pracy, mogą być również osoby bez kwalifikacji-chętne do przyuczenia!!!! Osoby solidne (bez nałogów!!!!!) - czytamy w ogłoszeniu na portalu epraca.

Oferta, o które mowa wyżej została opublikowana w serwisie ePraca, czyli oficjalnym portalu z ofertami pracy prowadzonym przez publiczne służby zatrudnienia. W bazie można znaleźć zarówno oferty z Polski, jak i propozycje pracy za granicą. Osoby szukające zatrudnienia mogą przeglądać ogłoszenia według m.in. stanowiska, lokalizacji czy rodzaju pracy. Więcej informacji o serwisie ePraca i możliwościach, jakie daje osobom poszukującym zatrudnienia, pisaliśmy w naszym poprzednim artykule tutaj: Tu ofert pracy jest od groma. To państwowy "pośredniak"