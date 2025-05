Szok! Biskup Andrzej J. usłyszał zarzuty tuszowania pedofilii. Ruszyło kolejne śledztwo

Biskup Andrzej J. z zarzutami. Ruszyło kolejne śledztwo

Tarnowska prokuratura nie zwalnia tempa w sprawie biskupa Andrzeja J. Duchowny rok temu usłyszał zarzuty dotyczące tuszowania przestępstw pedofilii w sprawie ks. Stanisława P. (prokuratura informowała Onet, że mógł skrzywdzić nawet 95 osób - "w 77 przypadkach dochodziło do "doprowadzenia do innej czynności seksualnej z udziałem nieletniego") i w sprawie księdza Tomasza K.

Jak informuje Onet, niedawno wszczęto kolejne śledztwo.

Tym razem sprawa dotyczy skandalu związanego z księdzem Marianem W. Prokuratura teraz zbada, czy biskup J. nie zawiadomił o niej zbyt późno. Przypomnijmy, że Marian W. został skazany na 12 lat więzienia w systemie terapeutycznym, a po odbyciu kary ma trafić na leczenie psychiatryczne lub farmakologiczne. Był oskarżony o molestowanie 20 ministrantów.

Czytaj też: Były ksiądz Marian W. skazany za skrzywdzenie dziecka. Ofiar było więcej

"Śledztwo w sprawie zaniechania zawiadomienia organów ścigania o popełnieniu przestępstw z art. 200 par.1 kk [Seksualne wykorzystanie małoletniego] lub z art. 197 par. 3 kk [Zgwałcenie i wymuszenie czynności seksualnej — red.] w okresie od 13 lipca 2017 r. do kwietnia 2019 r. w Tarnowie, tj. czyn z art. 240 par.1 kk" – precyzuje prokurator rejonowa Barbara Glazer-Podobińska w rozmowie z Onetem.

Pełnomocnik pokrzywdzonych ujawnia szokujące fakty

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył jeden z pełnomocników pokrzywdzonych, adwokat Jarosław Głuchowski. Prawnik nie kryje oburzenia.

"Wszystko w sprawie biskupa Andrzeja J. jest czarno na białym, a nic w związku z tym się nie dzieje. Poza tym moją szczególną uwagę zwróciła nieprawdziwa treść odpowiedzi diecezji tarnowskiej na pozew" – mówi Onetowi adw. Głuchowski. Zwrócił uwagę na rozbieżności w informacjach podawanych przez kurię tarnowską.

"Tam jest napisane, że jak tylko się dowiedzieli, to od razu zawiadomili organy ścigania. O ks. Marianie W. biskup wiedział od 2013 r., kiedy kuria przesłuchała jednego z seminarzystów. A dopiero w 2018 r. złożyli zawiadomienie w tej sprawie do prokuratury. Co się działo przez te pięć lat?" – pyta prawnik.

Krakowski protest przeciwko pedofilii w Kościele Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie zarzuty do tej pory usłyszał biskup Andrzej J.?

W ubiegłym roku biskupowi J. postawiono zarzuty dotyczące tuszowania przestępstw pedofilii w sprawie ks. Stanisława P.

"Biskupowi zarzucono, że w okresie od 13 lipca 2017 r. do dnia 16 sierpnia 2020 r. będąc zwierzchnikiem i zarządcą Diecezji Tarnowskiej, pomimo posiadania wiarygodnej wiadomości o dokonaniu przez podległego mu księdza Stanisława P. czynów polegających na doprowadzeniu małoletnich poniżej lat 15 do poddania się innym czynnościom seksualnym nie zawiadomił o tym niezwłocznie organów ścigania" – informowała Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.

Śledczy zarzucają biskupowi J. podobne zaniedbania w sprawie księdza Tomasza K. Za ukrywanie przestępstw pedofilii grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Rzecznik tarnowskiego biskupa, ks. Ryszard St. Nowak, komentował sprawę następująco:

"Na tym etapie mogę jedynie podkreślić z całą stanowczością, że biskup Andrzej J. dochował wszelkiej należytej staranności w zakresie swoich działań i kompetencji co do obowiązku zgłoszenia odpowiednim organom państwowym wszystkich przypadków przestępstw przeciwko nieletnim, co do których miał wiedzę".

Proces karny biskupa J. miał rozpocząć się na początku kwietnia, ale został odwołany z powodu choroby sędziego referenta. Sprawa pozostaje w zawieszeniu do końca czerwca 2025 r.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli padłeś/aś ofiarą przestępstwa, zmagasz się z depresją, odczuwasz długotrwały smutek, masz myśli samobójcze lub podobnych stanów doświadcza ktoś z twojego otoczenia – nie czekaj, zadzwoń pod jeden z numerów pomocowych:

22 699 60 52 — Państwowa Komisja ds. przeciwdziałania pedofili

22 484 88 01 – Antydepresyjny Telefon Zaufania

800 702 222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

116 213 – Telefon dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

22 484 88 04 – Telefon Zaufania Młodych

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

112 – W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia