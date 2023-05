Szokujące ustalenia w sprawie bójki nastolatek. To ojciec kazał córce "załatwić sprawę"

Okrutny sadysta znęcał się nad koniem. To okropne, co zrobił zwierzęciu

Bójka nastolatek w Zakopanem. Ojciec namawiał córkę do "rozwiązania" sprawy

40-letni mieszkaniec powiatu tatrzańskiego usłyszał dwa zarzuty w sprawie bójki nastolatek, do której doszło w marcu tego roku na Równi Krupowej w Zakopanem. Temat stał się bardzo głośny, ponieważ do sieci trafiło wideo, na którym widać walczące ze sobą dziewczyny oraz asystujący im tłum gapiów. Okazuje się, że jedną z nastolatek do bójki namawiał... własny ojciec. Polecił on córce siłowe "rozwiązanie" konfliktu i pomógł jej w tym, przywożąc na umówione miejsce na określoną godzinę oraz bezkrytycznie przyglądając się zachowaniu córki. W związku z tym mężczyzna będzie odpowiadał za podżegania do przestępstwa, a także za udzielenie pomocy w jego popełnieniu w warunkach czynu o charakterze chuligańskim.

40-latek przyznał się do zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia oraz wyraził chęć dobrowolnego poddania się karze. Mężczyźnie grozi kara nawet do 4,5 roku pozbawienia wolności. Niezależnie od sprawy nieodpowiedzialnego ojca, nieletnią zajmuje się sąd rodzinny.

