Dwie nastolatki okładały się pięściami w Zakopanem! Świadkowie zagrzewali je do walki

Na Równi Krupowej w Zakopanem doszło do bójki między... dwiema nastolatkami - informuje PAP, powołując się na nagranie opublikowane przez Tygodnik Podhalański. Dziewczyny okładały się pięściami w biały dzień we wtorek, 7 marca, i to w obecności wielu świadków. Były wśród nich osoby pełnoletnie, ale nikt nie miał zamiaru powstrzymywać nastolatek przed dalszym udziałem w bijatyce, tylko wręcz przeciwnie - część z gapiów zachęcała je do dalszej walki. Wszystko zarejestrowała kamera monitoringu, co zauważyli strażnicy miejscy, powiadamiając policję. Mundurowi namierzyli już obie bijące się dziewczyny i osoby, które się wszystkiemu biernie przyglądały.

- Pierwsze rozmowy z uczestniczkami zajścia już zostały przeprowadzone przez zespół, który zajmuje się na co dzień patologią wśród nieletnich. Są to uczennice różnych szkół z powiatu tatrzańskiego. Spotkaliśmy się z tymi dziewczynami, które nawzajem naruszyły swoją nietykalność. Policja rozmawiała też z pedagogami szkolnymi. Sprawa jest w naszym szczególnym zainteresowaniu. Zabezpieczyliśmy nagrania z monitoringu i będziemy identyfikowali osoby, które były świadkami tego zdarzenia i nie zareagowały. Na nagraniu słychać wręcz zagrzewanie do bijatyki. To naganne zachowanie, ponieważ mogło dojść do tragedii, a powinnością osób dorosłych jest stosowne reagowanie na takie zdarzenia - powiedział PAP aspirant sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem.

