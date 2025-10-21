Cuda Polski 2025. Plebiscyt National Geographic Traveler

Dokładnie 14 października poznaliśmy pełną listę cudów Polski 2025 stworzoną przez portal National Geographic Traveler. O prestiżowe miano "cudu" ubiegało się aż 48 lokalizacji, lecz zwycięzców mogło być tylko 16. O wynikach zdecydowali internauci, którzy oddawali głosy i - co ciekawe - w tym roku przeszli samych siebie, bowiem zagłosowano aż 200 tys. razy!

Już na etapie głosowania odnotowaliśmy rekordowe zainteresowanie: zarówno liczba oddanych głosów, jak też intensywność dyskusji w mediach lokalnych i ogólnopolskich przekroczyły nasze oczekiwania. Widzieliśmy, jak społeczności z całej Polski mobilizowały się, by promować miejsca, które kochają i uważają za swoje małe cuda [...] - mówił Łukasz Załuski, redaktor naczelny "National Geographic Polska".

Małopolski cud Polski 2025

Dziś zajmiemy się zwycięzcą plebiscytu z województwa małopolskiego, który zachwycił internautów niemalże od razu. Mowa oczywiście o kultowej już Cerkwi w Kwiatoniu w gminie Uście Gorlickie. To bez wątpienia jeden z najpiękniejszych drewnianych zabytków w Polsce, który swoją sylwetką, niezwykłym wnętrzem i bogatą historią przyciąga turystów z całego świata.

Cerkiew została wzniesiona w drugiej połowie XVII wieku (często datowana na ok. 1700 r.). Należy do najlepiej zachowanych świątyń łemkowskich w Polsce i jest częścią Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. W 2013 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO jako jeden z obiektów w ramach "Drewnianych cerkwi Karpat Polski i Ukrainy".

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Cerkiew w Kwiatoniu [ZDJĘCIA]

Cerkiew w Kwiatoniu jednym z cudów Polski

Dzięki wpisowi obiektu na listę UNESCO oraz niedawnemu wyróżnieniu w plebiscycie "Cud Polski 2025", cerkiew stała się jeszcze bardziej rozpoznawalna w świecie turystyki. Wiele osób planuje wizytę w tej świątyni jako punkt obowiązkowy wycieczki po Beskidzie Niskim. Dla podróżników to wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jak wygląda jedna z najpełniej zachowanych świątyń drewnianych w Polsce – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dawne konstrukcje, materiały i architektura mówią o czasach, kulturze i duchowości regionu.

To najpiękniejsza wieś na świecie. Co weekend przyjeżdża tam 20 tys. turystów! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.