Ta małopolska wieś skrywa prawdziwy skarb. Nie bez powodu nazywają ją polskim Lourdes

Krystian Janik
2026-05-07 8:28

Województwo małopolskie to region pełen urokliwych i bogatych historycznie zakątków. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Porąbka Uszewska w powiecie brzeskim. To jedna z najstarszych wsi na tych terenach, a jej początki sięgają średniowiecza. Największą sławę przyniosła jej jednak wierna kopia francuskiej groty Matki Bożej z Lourdes, która przyciąga rzesze turystów i pielgrzymów.

To jedna z najstarszych wsi w Małopolsce. Jest nazywana polskim Lourdes
Porąbka Uszewska - niezwykła wieś na Pogórzu Wiśnickim

Tuż obok drogi krajowej nr 94, w samym sercu województwa małopolskiego, znajduje się niezwykła miejscowość. Porąbka Uszewska położona na Pogórzu Wiśnickim to miejsce, które urzeka pięknymi krajobrazami, ciekawą historią i znanym ośrodkiem kultu religijnego. Każdego roku przyjeżdżają tu tysiące osób poszukujących odpoczynku, niezwykłych widoków i wyciszenia.

Miejscowość leży w dolinie potoku Niedźwiedź, w otoczeniu wzgórz Godów i Rogal, których wysokość sięga 400 m n.p.m. Tędy przebiegają szlaki turystyczne oferujące przepiękne widoki. Na północy widać rozległą Kotlinę Sandomierską, a na południu pasma Beskidu Wyspowego i Niskiego. Przy sprzyjających warunkach pogodowych można stąd dostrzec nawet Tatry.

Ślady pierwszych osadników w tym rejonie datuje się na VIII wiek, jednak sama wieś została założona przez krakowskich biskupów w 1321 roku, początkowo pod nazwą Łoniowa. W XV wieku zmieniono ją na Porąbkę Biskupią, ze względu na jej kościelny charakter. Przez niemal trzy stulecia była siedzibą dużej parafii, z której z czasem wyodrębniono mniejsze. Obecnie łączy ona dwie miejscowości: Porąbkę i Doły.

Zabytki i Sanktuarium Matki Bożej w Porąbce Uszewskiej

To, co najbardziej przyciąga odwiedzających do Porąbki Uszewskiej, to Grota Matki Bożej z Lourdes. Została ona wybudowana na początku ubiegłego stulecia dzięki staraniom księdza Jana Pałki. Jest to dokładna kopia francuskiego sanktuarium. Znajduje się na urokliwym wzgórzu, oferując przestrzeń do modlitwy oraz podziwiania piękna przyrody.

We wsi znajduje się także zabytkowy, neogotycki kościół parafialny św. Andrzeja Apostoła, wzniesiony między 1910 a 1918 rokiem. Co ciekawe, autorem projektów kościoła, groty oraz pobliskiej ochronki sióstr zakonnych był ten sam człowiek – znany architekt Jan Sas-Zubrzycki. To sprawia, że centrum Porąbki Uszewskiej zachwyca spójną i piękną architekturą.

