Tajemnicza śmierć mężczyzny. Niebezpieczne przedmioty obok ciała leżącego przy aucie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-04 13:47

Do makabrycznego odkrycia doszło w miejscowości Przeciszów w województwie małopolskim. Jak podaje portal Oświęcim 112, przy ulicy Oświęcimskiej, na drodze prowadzącej w kierunku lokalnej żwirowni, odnaleziono ciało mężczyzny leżące tuż obok samochodu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na ciele denata ujawniono rany postrzałowe, a w samym pojeździe miała znajdować się amunicja.

Technik w białym kombinezonie robi zdjęcie śladów przy samochodzie w Przeciszowie. O śledztwie przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI zdj. ilustracyjne
  • W Przeciszowie przy ul. Oświęcimskiej odnaleziono ciało mężczyzny.
  • Na ciele mężczyzny ujawniono rany postrzałowe, a w pojeździe miała zostać znaleziona amunicja.
  • Policja i służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu, wyjaśniając okoliczności zdarzenia.

Makabryczne odkrycie w Przeciszowie. Co policja znalazła na miejscu tragedii?

Do zdarzenia doszło na terenie małopolskiej gminy Przeciszów. Jak podaje Oświęcim 112, to właśnie tam, przy ulicy Oświęcimskiej, na drodze prowadzącej bezpośrednio w kierunku pobliskiej żwirowni, dokonano wstrząsającego znaleziska. Natknięto się na ciało mężczyzny leżące bezwładnie tuż obok zaparkowanego samochodu.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że na ciele mężczyzny ujawniono rany postrzałowe, a wewnątrz zabezpieczonego na miejscu pojazdu miała zostać znaleziona amunicja. Policjanci zabezpieczyli cały teren wokół samochodu, aby nie dopuścić do zatarcia jakichkolwiek śladów, które mogą okazać się kluczowe dla odtworzenia przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Akcja służb na miejscu zdarzenia

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej uczestniczą liczne zastępy straży pożarnej, w tym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie (OSP Przeciszów) oraz ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu (JRG Oświęcim). Na miejsce zadysponowano również Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), jednak przybyły na ulicę Oświęcimską lekarz mógł jedynie potwierdzić zgon poszkodowanego mężczyzny.

Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady biologiczne oraz balistyczne, a także starają się ustalić tożsamość zmarłego. Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny nie są na tę chwilę znane.

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