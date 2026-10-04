W Przeciszowie przy ul. Oświęcimskiej odnaleziono ciało mężczyzny.

Na ciele mężczyzny ujawniono rany postrzałowe, a w pojeździe miała zostać znaleziona amunicja.

Policja i służby ratunkowe prowadzą działania na miejscu, wyjaśniając okoliczności zdarzenia.

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Do zdarzenia doszło na terenie małopolskiej gminy Przeciszów. Jak podaje Oświęcim 112, to właśnie tam, przy ulicy Oświęcimskiej, na drodze prowadzącej bezpośrednio w kierunku pobliskiej żwirowni, dokonano wstrząsającego znaleziska. Natknięto się na ciało mężczyzny leżące bezwładnie tuż obok zaparkowanego samochodu.

Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że na ciele mężczyzny ujawniono rany postrzałowe, a wewnątrz zabezpieczonego na miejscu pojazdu miała zostać znaleziona amunicja. Policjanci zabezpieczyli cały teren wokół samochodu, aby nie dopuścić do zatarcia jakichkolwiek śladów, które mogą okazać się kluczowe dla odtworzenia przebiegu tego tragicznego zdarzenia.

Akcja służb na miejscu zdarzenia

W akcji ratowniczej i zabezpieczającej uczestniczą liczne zastępy straży pożarnej, w tym druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeciszowie (OSP Przeciszów) oraz ratownicy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu (JRG Oświęcim). Na miejsce zadysponowano również Zespół Ratownictwa Medycznego (ZRM), jednak przybyły na ulicę Oświęcimską lekarz mógł jedynie potwierdzić zgon poszkodowanego mężczyzny.

Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczają ślady biologiczne oraz balistyczne, a także starają się ustalić tożsamość zmarłego. Dokładne okoliczności śmierci mężczyzny nie są na tę chwilę znane.