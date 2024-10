Tak Jędraszewski ocenił Halloween. "Wyraźna ofensywa pogaństwa"

Abp Marek Jędraszewski przestrzega przed Halloween. Padły mocne słowa

W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych, 31 października obchodzone jest święto Halloween. W naszym kraju zdobywa ono coraz większą popularność. W Polsce Halloween ma charakter typowo imprezowy i komercyjny. Mimo tego kościelni hierarchowie przestrzegają wiernych przed obchodzeniem tego święta. Abp Marek Jędraszewski, ponad 10 lat temu, gdy był jeszcze metropolitą łódzkim, w ostrych słowach skrytykował Halloween.

Mamy do czynienia z wyraźną ofensywą pogaństwa. Ludzie sobie częstokroć nie zdają z tego sprawy mówiąc, że to takie niewinne zabawy, ale to jest przyzwyczajanie do tego żeby uznawać za wartość to co jest pogańskie, a deprecjonować lub wręcz zapominać, czy nawet wyśmiewać to co niesie chrześcijaństwo - stwierdził obecny metropolita krakowski.

Na tym nie koniec. Arcybiskup dodał, że Halloween łączy się z kultem satanistycznym!

Od jakiegoś czasu, to już kilkanaście dobrych lat, kiedy w rzeczywistość polską, głównie przedszkoli i szkół, zaczyna być wprowadzany zwyczaj Halloween. To zwyczaj pogański, sięgający czasów celtyckich. Wywoływanie duchów, straszenie. Co gorsze, bardzo często z tym tzw. świętem łączy się jeszcze kult satana, bo dla satanistów to także ich święto - przestrzegał hierarcha.

Skąd się wzięło święto Halloween?

PAP przypomina, że początkiem współczesnego Halloween były obchody innego celtyckiego święta. Samhain był dziewięciodniowym okresem, kiedy rolnicy przygotowywali się na nadejście zimy. W przededniu tego święta obchodzono Fleadh nan Mairbh, czyli święto zmarłych. Wierzono, że wtedy świat rzeczywisty i nadprzyrodzony są ze sobą w bliskiej styczności, druidzi wygaszali ogień na ołtarzach i zapalano nowy, by odstraszyć złe duchy. Czasem Celtowie nosili maski, aby uniknąć rozpoznania przez zmarłych. Był to także czas spotkań, opowiadania mrocznych opowieści oraz wróżbiarstwa. Nazwa Halloween pochodzi od angielskiego All Hallows Eve (wigilia Wszystkich Świętych)

Wraz z przybyciem do USA od połowy XIX w. dużej liczby imigrantów, w tym Szkotów i Irlandczyków, zwyczaje przyjęli Amerykanie. W efekcie w XX w. Halloween stało się jedną z ważniejszych dat w kalendarzu świeckich świąt. Dziś to wielki globalny biznes, zwłaszcza w świecie anglosaskim. Święto przypadające na noc z 31 października na 1 listopada przedłuża się na pierwsze dni miesiąca, kiedy to dekoruje się domy, bierze udział w balach przebierańców lub kinowych przeglądach horrorów.

Według Federacji Handlu Detalicznego (NRF) w USA 72 proc. amerykańskich konsumentów planuje świętować w 2024 r. Halloween. Niektórzy zaczęli kupować dekoracje już w czerwcu. Szacuje się, że ich wydatki osiągną 11,6 mld dol., czyli średnio 103,63 dol. na jedną osobę – ok. 4,62 dol. mniej niż w ubiegłym roku. Amerykanie najwięcej wydadzą na dekoracje domów i ogrodów – 3,8 mld dol., tyle samo na kostiumy, a na słodycze – 3,5 mld dol.

