Tak w Krakowie wygląda luksus. 13 metrów kwadratowych za 316 tys. zł

Mieszkania w Krakowie tylko dla bogaczy? Ceny mówią same za siebie!

Ceny mieszkań w Krakowie od lat przyprawiają o zawrót głowy. Stolica Małopolski należy do jednych z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce. Za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba tam dziś zapłacić średnio ponad 17-18 tysięcy złotych, a w centrum nawet powyżej 20 tysięcy zł. Na rynku wtórnym wcale nie jest taniej – tutaj ceny często przekraczają możliwości młodych osób szukających swojego pierwszego lokum.

Zainteresowanie Krakowem jednak nie słabnie – to miasto studentów, turystów, korporacji i inwestorów. Nic więc dziwnego, że każdy metr mieszkania ma tu ogromną wartość, a deweloperzy coraz częściej stawiają na mikrolokale: kawalerki o powierzchni kilkunastu metrów, które mają być odpowiedzią na ograniczony budżet kupujących.

Mikrokawalerka w Krakowie w niebotycznej cenie

W ostatnim czasie na popularnym serwisie "otodom" pojawiło się ogłoszenie, które zaskoczyło mnóstwo osób. Oferta dotyczy mikrokawalerki na Podgórzu w Krakowie przy ulicy Solnej. Taka lokalizacja bez wątpienia należy do tych lepszych, bowiem do Rynku Głównego dotrzemy stamtąd w 20-30 minut spacerem. Mieszkanie jednak jest mikroskopijnych rozmiarów - ma zaledwie 13 metrów kwadratowych. Jeśli myślicie, że cena tak małego lokalu będzie niska, to jesteście w błędzie. Okazuje się bowiem, że kawalerka została wystawiona za 316 700 zł, więc wychodzi 24 362 zł za jeden metr kwadratowy.

Opis ogłoszenia podaje, że:

mieszkanie składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym,

ma także antresolę,

łazienka wyposażona jest w podstawowy standard (prysznic, toaleta),

czynsz to około 160 zł miesięcznie,

lokalizacja jest uznana za atrakcyjną - blisko centrum.

Dlaczego mieszkania w Polsce są tak drogie?

Ceny mieszkań w Polsce od kilku lat rosną w zawrotnym tempie. W dużych miastach – takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk - za metr kwadratowy nowego lokalu płacimy astronomiczne sumy. Skąd takie ceny? Okazuje się, że składa się na to wiele czynników:

Wysokie koszty budowy i materiałów

Mało gruntów i drogie działki w miastach

Kredyty i dopłaty napędzają popy

Rosnące koszty życia i inflacja

Brak tanich mieszkań komunalnych i socjalnych.