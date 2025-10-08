Tak w Krakowie wygląda luksus. 13 metrów kwadratowych za 316 tys. zł

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-10-08 22:02

Ceny mieszkań w Polsce nie należą do najniższych, szczególnie gdy spojrzymy na ogłoszenia w takich miastach jak np. Kraków. Okazuje się, że w stolicy Małopolski cena za jeden metr kwadratowy może wynieść ponad 24 tys. zł i - co najważniejsze - nie jest to najwyższa stawka!

Mieszkanie, dom, drzwi

i

Autor: pvproductions/ Freepik.com
Mieszkania w Krakowie tylko dla bogaczy? Ceny mówią same za siebie!

Ceny mieszkań w Krakowie od lat przyprawiają o zawrót głowy. Stolica Małopolski należy do jednych z najdroższych rynków nieruchomości w Polsce. Za metr kwadratowy nowego mieszkania trzeba tam dziś zapłacić średnio ponad 17-18 tysięcy złotych, a w centrum nawet powyżej 20 tysięcy zł. Na rynku wtórnym wcale nie jest taniej – tutaj ceny często przekraczają możliwości młodych osób szukających swojego pierwszego lokum.

Zainteresowanie Krakowem jednak nie słabnie – to miasto studentów, turystów, korporacji i inwestorów. Nic więc dziwnego, że każdy metr mieszkania ma tu ogromną wartość, a deweloperzy coraz częściej stawiają na mikrolokale: kawalerki o powierzchni kilkunastu metrów, które mają być odpowiedzią na ograniczony budżet kupujących.

Mikrokawalerka w Krakowie w niebotycznej cenie

W ostatnim czasie na popularnym serwisie "otodom" pojawiło się ogłoszenie, które zaskoczyło mnóstwo osób. Oferta dotyczy mikrokawalerki na Podgórzu w Krakowie przy ulicy Solnej. Taka lokalizacja bez wątpienia należy do tych lepszych, bowiem do Rynku Głównego dotrzemy stamtąd w 20-30 minut spacerem. Mieszkanie jednak jest mikroskopijnych rozmiarów - ma zaledwie 13 metrów kwadratowych. Jeśli myślicie, że cena tak małego lokalu będzie niska, to jesteście w błędzie. Okazuje się bowiem, że kawalerka została wystawiona za 316 700 zł, więc wychodzi 24 362 zł za jeden metr kwadratowy.

Opis ogłoszenia podaje, że:

  • mieszkanie składa się z jednego pokoju z aneksem kuchennym,
  • ma także antresolę,
  • łazienka wyposażona jest w podstawowy standard (prysznic, toaleta),
  • czynsz to około 160 zł miesięcznie,
  • lokalizacja jest uznana za atrakcyjną - blisko centrum.

Dlaczego mieszkania w Polsce są tak drogie?

Ceny mieszkań w Polsce od kilku lat rosną w zawrotnym tempie. W dużych miastach – takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Gdańsk - za metr kwadratowy nowego lokalu płacimy astronomiczne sumy. Skąd takie ceny? Okazuje się, że składa się na to wiele czynników:

  • Wysokie koszty budowy i materiałów
  • Mało gruntów i drogie działki w miastach
  • Kredyty i dopłaty napędzają popy
  • Rosnące koszty życia i inflacja
  • Brak tanich mieszkań komunalnych i socjalnych.
