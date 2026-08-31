Bomba na stadionie Cracovii, Plac Adolfa Hitlera zamiast Rynku, budowa getta. Tak wyglądał Kraków w czasie II wojny światowej

Pierwsze niemieckie bomby spadły na Kraków już o świcie 1 września 1939 roku. Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, najpierw zbombardowane zostało lotnisko w Rakowicach, będące w okresie przedwojennym bazą 2. Pułku Lotnictwa. Zniszczeniom uległa głównie infrastruktura, bo samoloty były już na lotnisku polowym w podkrakowskich Balicach. 3 września zbombardowany został Dworzec Główny. Infrastruktura kolejowa uległa znacznym zniszczeniom. Poważnie uszkodzono także co najmniej jeden z pobliskich budynków mieszkalnych. Jedna z bomb trafiła także w stadion Cracovii. Uszkodzona została trybuna oraz betonowy tor wokół stadionu. W połowie 1940 roku Niemcy dokonali napraw, ponieważ teren klubu został przejęty i był wykorzystywany m.in. jako boisko dla Wehrmachtu. Wysadzili też m. in. most Dębnicki na Wiśle. W marcu 1941 roku w dzielnicy Podgórze władze niemieckie utworzyły getto dla ludności żydowskiej. Pozostałości muru możemy oglądać do dziś. 14 marca 1943 utworzono natomiast obóz KL Plaszów. Warto też przypomnieć, że podczas okupacji, polskie nazwy w Krakowie były zamieniane na niemieckie. W 1940 roku Rynek Główny przemianowano na plac Adolfa Hitlera, a na przykład Teatr im. Juliusza Słowackiego na (w polskim tłumaczeniu) Państwowy Teatr Generalnego Gubernatorstwa. Przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć ukazującą mroczny czas II wojny światowej w Krakowie.

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