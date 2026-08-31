TOP 10 miast z najwyższymi zarobkami w Polsce. Zaskakujący lider rankingu

Gdzie zarobki w Polsce przekraczają średnią krajową?

Z informacji przekazanych przez serwis Business Insider wynika, że w czerwcu 2026 roku średnia miesięczna pensja brutto w polskim sektorze przedsiębiorstw osiągnęła pułap 9401,58 zł. Kiedy jednak spojrzy się na statystyki obejmujące 16 miast wojewódzkich, szybko można zauważyć, że to, gdzie mieszkamy i pracujemy, mocno determinuje wysokość wypłaty.

Okazuje się, że w siedmiu z wziętych pod lupę ośrodków miejskich przeciętne wynagrodzenie urosło powyżej średniej dla całego kraju. W tym gronie uplasowały się Kraków, Katowice, Gdańsk, Warszawa, Poznań, Wrocław i Szczecin. Warto zauważyć, że przepaść między liderem zestawienia a miastem zamykającym stawkę to ponad 3,7 tys. zł brutto.

Najlepsze zarobki w miastach wojewódzkich. Brak Warszawy w czołówce

Dane pochodzące z czerwca 2026 roku jasno wskazują, jak prezentuje się czołowa dziesiątka miast wojewódzkich pod kątem najwyższych średnich zarobków w sektorze firm. Wyniki tego rankingu mogą zaskoczyć wielu obserwatorów, a dokładne kwoty zestawiono w poniższej galerii zdjęć.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

W tych miastach zarabia się najlepiej. TOP 10 miejscowości [LISTA]

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Zarobki w Polsce mocno zróżnicowane. Różnice sięgają tysięcy złotych

Po drugiej stronie medalu widnieją miejscowości, gdzie przeciętne wynagrodzenie brutto ciągle nie dotarło do poziomu 8 tys. zł. Do tej grupy zalicza się Gorzów Wielkopolski z kwotą 7907 zł, a także Białystok (7902 zł) oraz Kielce (7830 zł). To oznacza, że dystans dzielący liderujący Kraków od zamykających tabelę Kielc to aż 3727 zł brutto każdego miesiąca.

Trzeba jednak zaznaczyć, że przytaczane liczby to tylko przeciętne zarobki w sektorze przedsiębiorstw, a nie pensje, na które może liczyć każdy mieszkaniec. Na finalny kształt średniej wpływają bowiem najlepiej opłacani pracownicy, którzy zawyżają ogólny wynik.

Czy wysokie zarobki to wyższy standard życia?

Sama wielkość wypłaty nie jest jedynym wyznacznikiem tego, w którym mieście żyje się najdogodniej. Przy tworzeniu swojego zestawienia portal Business Insider analizuje także szereg innych czynników, takich jak poziom bezrobocia, koszty zakupu nieruchomości, dostępność opieki medycznej, wskaźniki przestępczości oraz stan jakości powietrza.