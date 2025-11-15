Te miasta są największe w Małopolsce. Na liście jest dużo niespodzianek

Ranking największych miast Małopolski nie jest oczywisty, ponieważ wielkość miasta mierzona powierzchnią często nie idzie w parze z liczbą jego mieszkańców.

W regionie istnieją miasta o stosunkowo niewielkiej populacji, które zajmują znacznie większy obszar niż ośrodki o wielokrotnie większej liczbie mieszkańców.

Różnica wynika z faktu, że granice administracyjne niektórych miast obejmują rozległe tereny niezabudowane, takie jak lasy, góry czy tereny rolne.

Te miasta są największe w Małopolsce. Na liście jest wiele niespodzianek

Które miasta Małopolski można uznać za największe? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Choć większość z nas odruchowo wskazałaby kilka oczywistych kandydatów, zestawienia TOP10 pokazuje, że rzeczywistość potrafi zaskoczyć. Ranking największych miast regionu ujawnia, że rozmiar administracyjny, liczba mieszkańców czy tempo rozwoju nie zawsze idą ze sobą w parze.

Małopolska, jeden z najstarszych i najbardziej zróżnicowanych regionów Polski, łączy w sobie zarówno ogromne, tętniące życiem ośrodki miejskie, jak i mniejsze, spokojniejsze miejscowości, które często zajmują zaskakująco duże obszary. Dla wielu osób duże miasto oznacza przede wszystkim metropolię z setkami tysięcy mieszkańców, gęstą zabudową i rozbudowaną infrastrukturą. Tymczasem statystyki pokazują, że w Małopolsce istnieją miasta o relatywnie niewielkiej populacji, które jednak zajmują znacznie większy obszar niż znane ośrodki o wielokrotnie większej liczbie mieszkańców.

To zjawisko doskonale ilustruje różnicę między pojęciem powierzchni a gęstością zaludnienia. W niektórych przypadkach granice administracyjne miasta obejmują rozległe tereny leśne, górskie lub rolne, które nie są gęsto zabudowane. Z kolei inne ośrodki, choć zamieszkane przez dziesiątki tysięcy ludzi, zajmują zaskakująco niewielki obszar, co czyni je jednymi z najgęściej zaludnionych miejsc w regionie. Szczegóły znajdziecie w galerii znajdującej się poniżej.

